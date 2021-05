EN IMAGES - Entre 650 et 1.000 personnes ont marché contre Bayer-Monsanto à Lorient

A l'appel d'un collectif citoyen, une marche a été organisée ce samedi à Lorient (Morbihan) contre Bayer-Mosanto et l'agrochimie. Une sixième édition qui a rassemblé entre 650 et 1.000 personnes.

Après une édition 2020 annulée, la sixième marche contre Bayer-Monsanto et l'agrochimie a rassemblé entre 650 et 1.000 participants ce samedi dans les rues du centre-ville de Lorient (Morbihan). Une marche organisée par le collectif citoyen "Lorient contre Bayer-Monsanto". Une manière de dénoncer l'épandage des pesticides dans l'agriculture traditionnelle et les conséquences de l'agrochimie sur la santé et la biodiversité.

Les manifestants sont partis du parvis du théâtre et ont traversé les rues du centre-ville en musique. Ils se sont arrêtés un instant pour un die-in en s'asseyant sur le sol, manière de signifier la dangerosité de l'agrochimie utilisée dans l'agriculture dite conventionnelle.