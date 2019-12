Entre 7 000 et 10 500 manifestants mobilisés à Metz contre la réforme des retraites

Metz, France

La réforme des retraites continue de mobiliser en Moselle : ce mardi 17 décembre entre 7.000 et 10.500 personnes ont défilé dans les rues de Metz. Une mobilisation qui égale, voire dépasse celle du 5 décembre qui avait rassemblé plus de 7000 manifestants.

La manifestation du 5 décembre égalée

Cette fois, les militants de l'UNSA, la CFTC et la CFDT sont venus renforcer les rangs. Une première manifestation à l'appel des syndicats réformistes a mobilisé entre 400 et 450 personnes place de la Comédie à Metz entre 9h et 10h30. "On ne manifeste pas pour la même chose, précise Denis, une chasuble de la CFDT sur le dos. Il y en a qui demande le retrait pur et simple du projet. Nous on est plutôt pour mais on pense qu'il y a des mesures sur lesquelles le gouvernement doit retravailler, comme l'allongement de la durée de cotisation avec l'âge pivot à 64 ans ou la prise en compte de la pénibilité qui n'est pas du tout éclaircie."

La CFDT, l'UNSA et la CFTC ont organisé une manifestation place de la Comédie. © Radio France - Marie Roussel

La CFDT demande effectivement que le gouvernement réintègre quatre critères de pénibilité, qui ont été retirés en 2017 : les manutentions manuelles de charges, les postures pénibles, les vibrations mécaniques et les agents chimiques dangereux. "Il a été prouvé par des études scientifiques que cela réduisait l'espérance de vie des personnes qui subissaient cette pénibilité. Donc on considère que ces quatre critères doivent être réintroduits dans la réforme des retraites", explique Didier Juncker secrétaire général de la CFDT en Moselle.

La deuxième manifestation, à l'appel de la CGT, FO, Sud Solidaires et la FSU, a réuni entre 6 900 et 10 000 personnes, place de la gare.