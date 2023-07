Entre 8.000 et 10.000 personnes attendues chaque jour aux fêtes d'Orthez

Entre 8.000 et 10.000 personnes par jour sont attendues sur les fêtes d'Orthez qui ont lieu de ce jeudi jusqu'à dimanche soir. Une fréquentation plus familiale et calme que les grandes fêtes qui ont lieu dans la région, comme celles de la Madeleine à Mont-de-Marsan par exemple, qui se tiennent aussi en ce moment. Comme d'habitude, des bodégas, des podiums et des manèges sont installés ainsi que des festivités sont prévues tout au long de ces quatre jours.

Une vingtaine de gendarmes sur le pont

Ce jeudi après-midi, certains gendarmes sont passés voir les patrons de bodégas et les forains pour leur rappeler de fermer aux horaires convenus et qu'ils vont être présents tout au long de l'événement. Ils seront, au total, une vingtaine chaque jour à Orthez pour assurer la sécurité de l'événement et prévenir de tout vol, agression. Les unités d'intervention (PSIG) sont en alerte sur la deuxième partie de nuit, puis celles de sécurité routière qui vont travailler sur la fin de la soirée ainsi que la brigade territoriale d'Orthez qui va travailler sur l'aspect prévention.

L'idée étant, entre autres, d'éviter que les fêtards ne prennent la route alcoolisés, même si c'est une tendance qui baisse d'année en année selon le chef d'escadron Rémi Galhié, commandant de la compagnie d'Orthez.

France Bleu Béarn Bigorre sera en direct des fêtes d'Orthez depuis le Lac de Biron, entre 16h à 19h ce vendredi dans le cadre de la tournée d'été.