Entre Belfort et Montbéliard, 500 personnes à moto contre le contrôle technique des deux roues motorisés

De Belfort à Montbéliard, ils ont fait vrombir leurs bolides. A l'appel de la Fédération française des motards en colère (FFMC), près de 500 passionnés se sont retrouvés ce samedi 8 avril. Ils ont notamment organisé une opération escargot sur l'A36 en début d'après-midi pour dénoncer la future obligation du contrôle technique pour les deux roues motorisés qui doit entrer en vigueur le 1er juillet prochain. Parmi les arguments avancés par le gouvernement : assurer la sécurité des conducteurs. "La tension des chaînes, les plaquettes... : nous faisons tous les jours des contrôles visuels de nos motos. Le garagiste ne fera pas plus. C'est tout simplement une volonté de faire les poches aux motards", estime Bernard Daguet, membre de la FFMC90 et organisateur de la mobilisation.

Des accidents liés à l'état des routes et au comportement de certains automobilistes

Inutile de dépenser de l'argent pour faire vérifier son engin par un professionnel, "car si on ne fait pas toutes ces vérifications à chaque fois qu'on monte sur notre moto, on sait qu'on risque notre vie", affirme l'un des manifestants. Selon les chiffres de la FFMC, seulement 0,4% des accidents de moto sont dus à des problèmes techniques, alors que l'état des routes serait responsable de 10 à 12% des accidents. "Les nids de poules, les plaques d'égout métalliques, les zébras qui ne sont pas dans des peintures antidérapantes. On dit à l'Etat de s'occuper de ses routes, quand nous on s'occupe de nos motos", renchérit Bernard Daguet. La FFMC pointe aussi du doigt la responsabilité de certains automobilistes. "Pendant tout l'hiver, les motos restent souvent au garage. Quand on les ressort au printemps avec le retour du beau temps, les automobilistes ne sont plus habitués. Ils font attention aux autres véhicules, mais pas à nous", constate l'organisateur qui demande un renforcement de la prévention.