Entre-deux-tours : "Les évêques ne veulent pas jeter de l'huile sur le feu", estime Mgr Gérard Le Stang

C'était il y a trois ans déjà, le 15 avril 2019, les images ont fait le tour du monde : Notre Dame de Paris, la cathédrale en proie aux flammes. Un drame national, plus encore pour la communauté catholique. Pour Gérard Le Stang, chacun s'est senti touché par l'événement : "Je suis certain que les chrétiens et bien d'autres ont été meurtris par l'incendie de Notre Dame et veille encore plus fortement à leur cathédrale. Et aussi, localement d'ailleurs, à toutes leurs églises, dans chacun des villages français. _L'Église, c'est un peu l'âme du village_, même quand on n'y va pas, on sent que sa place est importante avec son clocher qui pointe vers le ciel."

La neutralité dans l'entre-deux-tours

Lui revient de Lourdes où les évêques de France étaient réunis en Assemblée plénière la semaine passée. Outre la réélection de leur propre président, une autre élection présidentielle a été évoquée, celle du pays, à laquelle prétendent encore Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Une position de réserve a été adoptée par les chefs de diocèses dans cet entre-deux-tours, comme cela avait déjà été le cas en 2017. "L'Eglise laisse libre le débat démocratique et le choix de l'électeur. Ça n'empêche pas qu'elle se positionne sur un certain nombre de sujets. Elle est bien consciente, dans le contexte français, qu'on ne va pas élire le sauveur du monde ou homme ou femme. Pour les chrétiens, le Sauveur, c'est le Christ. Donc, à chaque élection, _les candidats sont pris avec prudence, avec recul_."

"Les évêques, aujourd'hui, ne veulent pas jeter de l'huile sur le feu", estime Mgr Gérard Le Stang, évêque d'Amiens Copier

Lui déplore surtout le clivage qui règne à ses yeux au sein de la société française : "Ce qui m'a impressionné dans ces élections c'est ces deux blocs qui se constituent de visions de la France. Et ma question, c'est : comment réconcilier les Français? Mon souci d'évêque aujourd'hui, en particulier dans la Somme, c'est de travailler à cette unité des gens à faire en sorte que tout le monde soit pris en compte dans la société, de sorte qu'on débatte des vraies questions qui se posent".

En 2002 pourtant plusieurs évêques dont le président de la Conférence des Evêques de France de l'époque s'étaient prononcés contre Jean-Marie Le Pen. Alors qu'est-ce qui a changé ? "La vision de l'Église est une vision unifiée. Et il y a aussi dans la société, depuis une dizaine d'années, les questions sociétales aussi beaucoup marqué la démarche des chrétiens, si bien que la société française s'est beaucoup clivé sur ces questions là. Les évêques, je crois aujourd'hui, _ne veulent pas jeter de l'huile sur le feu_, mais au contraire travailler autrement à la politique. Ils ne rentrent pas dans des débats partisans qui, finalement, sont clivant, même si chacun peut trembler à la perspective, que ce soit tel ou tel candidat qui passe."

Vers une réparation des violences sexuelles

Autre question qui a occupé les évêques de France cette année à Lourdes : celle de la réparation pour les victimes des violences sexuelles au sein de l'Eglise. Avec une instance créée en février au sein de laquelle les premiers dossiers sont en cours de traitement. Une procédure qui n'a pas vocation à remplacer la procédure judiciaire. "Tant que les personnes peuvent _faire appel à la justice du pays_, il faut qu'elles le fassent pour porter plainte, pour que justice soit faite et que le crime soit reconnu. Ici, on a affaire à des instances pour des personnes dont les faits sont prescrits ou dont les abuseurs sont morts. L'Instance qui concerne les diocèses, est une instance nationale financée par tous les évêques."

Selon Mgr Le Stang, 500 personnes ont contacté cette instance pour demander réparation, aucune dans la Somme : "Cette instance là n'a pas encore défini ses barèmes, mais surtout, c'est une instance qui concerne la réparation et la restauration de la personne dans son ensemble. La plupart d'entre elles _ne demandent pas d'argent_. Elles demandent surtout une reconnaissance de ce qui s'est passé. Du coup, les évêques sont contactés pour dire Cette personne parle de tels abuseurs. Est ce qu'il y a vraisemblance des faits? Il y a un dialogue qui commence et à ce moment là, avec la personne victime, on voit quel est le meilleur chemin à emprunter pour l'aider à se reconstruire".