Entre fierté et agacement, les Marseillais s'apprêtent à accueillir le Pape

C'est l'évènement de l'année à Marseille et en France : la visite du pape François vendredi et samedi prochains. La dernière fois qu'un souverain pontife est venu chez nous c'était il y a 500 ans, Clément 7 en 1533 !

Alors toute la semaine France Bleu Provence vous raconte au plus près cette visite papale marquée par trois séquences très fortes : prière à Notre-Dame-de-la-Garde vendredi après-midi, bain de foule le samedi en papamobile sur le Prado 2 suivi de la messe au Vélodrome devant 57.000 invités et personnalités dont Emmanuel Macron.

Pour cet évènement exceptionnel, un dispositif de sécurité inédit est déployé : 5.000 policiers et gendarmes et 1.000 agents privés, des limitations de stationnement et de circulation très strictes.

"C'est exceptionnel, on prendra notre mal en patience"

Peu importe pour Yves, en bas de la rue Paradis, qui attend le Pape avec impatience : "C'est exceptionnel, on va être gênés mais il faut bien de la sécurité, une grosse sécurité et on prendra notre mal en patience !". Il en faudra de la patience, quand 100.000 personnes se presseront en bas du Prado ce samedi après-midi. A la terrasse du Colombia, l'une des rares brasseries du quartier, Florent le responsable, flaire la bonne affaire : "Ça va faire venir du monde, les gens sont suceptibles de venir chez nous !".

"Ça va être ingérable (...) je reste en télétravail !"

Mais quand c'est trop, c'est trop, comme pour cette Marseillaise : "On a le rugby, les jeux olympiques, le Pape... C'est vraiment notre fric qui est jeté à la poubelle !". Il y aussi les inquiets : "Ça va être ingérable, l'équivalent de trois OM-PSG sur tout le Prado... je vais me mettre en télétravail, je ne reste pas à Marseille c'est sûr !".