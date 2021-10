Entre Hellemmes et Ronchin, les gens du voyage vivent dans la poussière et le bruit

Il y a des dizaines de caravanes et près de 150 personnes qui habitent sur un terrain coincé entre Hellemmes et Ronchin, près de Lille (Nord). Tous de la communauté des gens du voyage, certains présents depuis quatorze ans.

Les enfants qui nous font la visite toussotent. "C'est à cause de la poussière", dit l'un d'eux. L'emplacement de ce terrain est particulièrement exposé aux nuisances : "Autour de nous, il y a une bétonnière, une cimenterie, un terrain traité avec des pesticides, une voie ferré et la route. On est entouré par la pollution", constate tristement Pruna.

Ils tombent malades

Elle a 20 ans et elle a presque toujours habité ici. Au fur et à mesure des années, elle a vu ses voisins, sa famille tomber malade. La préfecture du Nord enquête encore pour savoir s'il y a bien corrélation entre ces poussières et les maladies observées sur le terrain. Mais ce que Pruna vit, c'est aussi ce sur quoi alerte le Défenseur des droits.

Dans un rapport publié ce mercredi 6 octobre, l'institution qualifie de "systématiques" les discriminations subies par les gens du voyage. Cela touche aussi bien le logement, que l'éducation ou la santé avec exposition aux risques environnementaux.

Des coupures d'électricité

Même parfois, l'accès aux commodités les plus essentielles est défaillant. Ce terrain lillois reçoit l'eau et l'électricité, réparties sur 25 dalles. Chaque dalle est censé recevoir deux caravanes. Aujourd'hui, elles en moyenne quatre.

C'est dans un de ces locaux que les gens du voyage de l'aire d'accueil Hellemmes-Ronchin ont accès à une douche et à des toilettes. © Radio France - Théo Boscher

"On a ce qu'il faut mais en hiver, les coupures d'électricité sont fréquentes, explique Pruna. On a le lave-linge, le sèche-linge, le frigo, les caravanes. Et comme tout le monde, on paie pour ça, on a des factures."

Les enfants qui vivent sur cette aire d'accueil sont quand même scolarisés à Ronchin.

Il n'y a pas assez de places d'accueil

Tous voudraient changer d'emplacement. Ils sont gérés par la Métropole européenne de Lille (MEL), en accord avec la préfecture du Nord. Mais aujourd'hui, elles font face au manque de places dans la MEL. Il y en a 477 sur 14 aires d'accueil, il en faudrait aujourd'hui 240 de plus pour respecter les exigences de la loi. La préfecture prévoit de les réaliser d'ici 2025.

Mais ces gens du voyage habitent depuis des années sur ce terrain donc pas question de partir à l'autre bout du département. Une solution est à l'étude selon le conseiller communautaire en charge des gens du voyage à la MEL, Patrick Delebarre : une délocalisation de l'entreprise de concasserie qui génère la plupart des poussières.