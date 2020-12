Entre isolement et bugs informatiques, un confinement pesant pour les étudiants de Limoges

Confinés au moins jusqu'en janvier, les étudiants de Limoges ont de plus en plus souvent le moral qui flanche. Ils témoignent de leurs difficultés à rester concentrés et à garder le sourire face à ce contexte sanitaire pesant et à l'isolement qui leur est imposé.

Des campus aux allures de villes fantômes, bien loin de l'agitation habituelle de la vie étudiante, c'est une scène désormais familière quand on se promène aux abords des différents sites de l'université de Limoges. Quelques cours "en présentiel" sont bien maintenus, à effectifs réduits, pour des matières dans lesquelles la présence des élèves est indispensable, mais ça reste des exceptions. Une situation très pesante pour les rares élèves croisés ces jours-ci près de la Fac des lettres et des sciences humaines.

Masqués et à distance les uns des autres, ces trois étudiants étaient les rares à être de sortie ce jour-là, devant la fac des lettres et sciences humaines de Limoges. © Radio France - Nathalie Col

Un pack d'eau au bout de chaque bras, Quentin rentre des courses en avouant que c'est son unique sortie de la semaine. Ce corrézien est en deuxième année de prépa, dans le domaine de la gestion, et depuis octobre, son horizon se limite en grande partie à sa chambre de 12 mètres carrés.

"C'est très très restreint" commente le jeune homme qui a tout de même la chance de suivre ses cours en classe une semaine sur deux. De quoi tenir le reste du temps, quand il passe la journée les yeux rivés à l'écran de son ordinateur pour suivre les cours à distance. Ça lui demande plus d'énergie, car "il y a des problèmes de connexion et aussi toujours un décalage. Pour attraper des corrigés de contrôles ou d'exercices, c'est pas forcément évident. C'est aussi de la fatigue, notamment occulaire."

Difficile de rester concentré

L'informatique a ses limites confirme Déborah, qui étudie le web design et la création en ligne. Elle aussi se fatigue davantage à suivre les cours en ligne depuis sa chambre qui, malgré ses 9 mètres carrés, regorge de sources de distraction. "Il faut plus de concentration, plus de rigueur, plus d'organisation, parce qu'on a le téléphone, la télé ou la console de jeu" auxquels il n'est pas toujours évident de résister.

"Ma vie sociale ? Elle a totalement disparu !" - Quentin

Le téléphone et les réseaux sociaux jouent d'ailleurs un rôle crucial dans la vie des étudiants pendant le confinement. A défaut de pouvoir aller boire un verre ensemble, ils s'envoient des messages ou font des apéros virtuels. Pas vraiment satisfaisant pour Quentin, qui essaye tout de même de garder le moral. "Je prends sur moi, mais ça peut être plus facile de tomber dans un peu de déprime, de dépression, de solitude." Sa solution, c'est de travailler au maximum, pour s'occuper en attendant impatiemment de "retrouver une vie normale."

La difficulté de trouver un job étudiant ou un stage

Pour certains, la situation est d'autant plus difficile à vivre que la précarité s'est accentuée, notamment pour ceux qui doivent travailler pour financer leurs études. Il y a déjà eu très peu de jobs d'été et, depuis la rentrée, c'est pareil pour les petits boulots d'étudiants, impactés par la crise sanitaire et économique. Les demandes d'aide au CROUS de Limoges ont été multipliées par trois depuis le premier confinement, au mois de mars.

L'autre source de stress, c'est la difficulté à trouver des stages dans ce contexte. Margot est en train de préparer des lettres de candidature, mais elle s'interroge sur ses chances de convaincre une entreprise de lui donner une chance. "Prendre un stagiaire, en plus de l'organisation qui change avec le Covid, ça doit être compliqué. Donc j'y vais un peu à tâtons et je recule vraiment pour envoyer mes lettres !" La jeune femme sait pourtant qu'elle va devoir s'accrocher. Elle se console en se disant que si elle parvient à décrocher son diplôme, il sera d'autant plus mérité.