Entre Laval et Pontmain, le 38ème pèlerinage à pied et en famille

Entre Laval et Pontmain, ils marchent en famille : c'est la 38ème édition de ce pèlerinage familial. Ils sont une centaine de fidèles à participer, de tous les âges, du vendredi 31 mai au dimanche 2 juin, et ils vont marcher plus de 50 kilomètres. Un reportage d'Emma Deunf.

Pontmain, France

Vous les avez peut être aperçus sur la route, une centaine de pèlerins de tous les âges, avec cannes et poussettes, chemine entre Laval et Pontmain. Jusqu'à dimanche, ils marchent en famille pour ce pèlerinage qui a lieu chaque année. C'est la 38ème édition, et cette fois le thème est "avec Marie, vivre l'Espérance". Aux côtés des fidèles, les Petits Frères de Marie du prieuré de la Cotellerie animent la marche pour que les cinquante-sept kilomètres se passent au mieux. La plupart des marcheurs n'en sont pas à leur première édition, ils reviennent chaque année. Assis dans l’herbe, les pèlerins sortent sandwich et bouteilles d’eau au milieu des babillements des enfants. A Andouillé, c’est l’heure de la pause pour eux : ils ont déjà marché une dizaine de kilomètres ce vendredi matin.

Les enfants et la vierge Marie nous poussent à la patience

Tous apprécient cette marche multi-générationnelle. Catherine est d'ailleurs venue en famille : "C'est pas évident, mais les enfants nous apprennent la patience, et je pense que là on est amenés à vraiment lâcher prise. Parce qu'il y a des compotes qui tombent partout pendant le trajet, parce que il y en a qui n'avancent pas, qui râlent... Marie nous aide à rester patients."

Pour affronter le soleil, tout est prévu. Les Petits Frères de Marie de la Cottellerie animent la marche. "C'est très organisé, il y a des relais d'eau dans des voitures, et des véhicules qui peuvent prendre les enfants pour les emmener à la pause suivante. On tient vraiment à cette dimension familiale, alors la logistique suit" explique Frère Ronan, maître des novices du prieuré. Pour certains, ce pèlerinage familial est devenu un véritable rituel. Yvon y participe depuis plus de trente ans. "Mes enfants sont venus, mes petits enfants. J'ai même un couple qui s'est formé ici, en marchant. Ils ont sept enfants maintenant !" rigole le vieil homme de soixante-treize ans.

Les pèlerins terminent leur marche dimanche. Ils assisteront à la messe des familles, à 10h30, à Pontmain.