Entre le Grand Prix et les travaux, la galère pour circuler dans l'agglomération de Pau ce mois de mai

Circuler dans le centre-ville de Pau s'est transformé en une épreuve du combattant pour beaucoup d'automobilistes ces dernières semaines, en raison de travaux dans l'agglomération qui rend l'accès au cœur de ville compliqué, mais aussi avec les aménagements du circuit pour le Grand Prix , la course automobile qui se tient les weekends des 12, 13, 14 et 18, 19, 20 mai.

Six jours de tours de piste à toute vitesse, entre la gare et le Parc Beaumont, qui affectent le paysage du centre-ville palois, comme tous les ans. Depuis le mois d'avril, des barrières, des tas de pneus et des gradins ont fleuri un peu partout, bloquant plusieurs rues. Le circuit sera quant à lui carrément fermé à la circulation toute la journée du vendredi au dimanche, dès 6h30 du matin.

Les installations jusque sur les trottoirs gênent aussi les piétons © Radio France - Flore Catala

Horaires de fermeture du circuit à la circulation circuit de Pau

Vendredi 12 mai : de 6h30 à 21h

Samedi 13 mai : de 6h30 à 23h

Dimanche 14 mai : de 6h30 à 20h30

Vendredi 19 mai : de 6h30 à 20h

Samedi 20 mai : de 6h30 à 22h

Dimanche 21 mai : de 6h30 à 21h

Carte du tracé du circuit du Grand Prix 2023 - Grand Prix de Pau

Même galère pour le stationnement : de nombreuses places ont été supprimées aux abords du circuit, et elles le resteront jusqu'au 23 juin, un mois après la fin du Grand Prix. Il faut dire qu'une fois les courses terminées fin mai, il faut encore que toutes les installations soient démontées, ce qui va encore perturber également la circulation. La circulation des bus de l'agglomération est elle aussi affectée par le circuit.

Le pont du 14 juillet et la Monnaie toujours en travaux

S'ajoute à ces complications les travaux dans l'agglomération paloise, ceux de la gare, ainsi qu'aux entrées sud et est de la ville. La route de Tarbes, avenue Général de Gaulle, est toujours en chantier, et surtout le pont du 14 juillet reste fermé dans un sens : il faut faire le tour par le pont d'Espagne pour entrer dans Pau. Ajoutez à ça le Grand Prix qui bloque tout, et ça donne une sacrée déviation pour atteindre par exemple la gare.

Travaux et Grand Prix de Pau : les alentours de la gare sont compliqué d'accès pour les voitures et les piétons © Radio France - Flore Catala

De quoi sérieusement agacer les passants et les automobilistes. "C'est bien qu'il y ait de l'animation, mais l'animation plus les travaux longtemps, c'est trop !" s'agace Rima, venue chercher des amis à la gare de Pau. Christine elle, est handicapée, et pour elle, en voiture comme à pied, c'est très compliqué : "Surtout avec les travaux de la gare qui n'en finissent jamais ! Moi je trouve que ça devient plus que compliqué. Et il n'y a pas un policier aux alentours pour faire la circulation, donc c'est la grande débrouille..."

Le pont du 14 juillet rouvre totalement le 26 mai. Mais un autre chantier prend le relais à partir du 30 : l'avenue Jean Biray qui mène à la gare le long du Gave, passe à son tour à sens unique, et ce jusqu'à janvier 2024. Les automobilistes ne sont donc pas au bout de leurs peines.