Lille, France

C'était la première manche d'une bataille judiciaire qui s'annonce longue. Ce lundi après-midi, le tribunal de commerce de Lille Métropole examinait la demande des avocats du technicien argentin. Ils ont déposé une assignation en redressement judiciaire contre le club de football nordiste parce qu'ils soupçonnent le club de ne pas avoir les moyens de régler les 18 millions d'euros d'indemnités réclamés. Une procédure plutôt inhabituelle entre un entraîneur et son ancien club, en froid. Ce qui fait dire à l'avocat des Dogues qu'il y a une forme d'acharnement judiciaire de la part de Marcelo Bielsa :

On peut être surpris de se retrouver ici. C'est un détournement de la procédure commerciale. Est-ce qu'il s'agit d'un moyen de pression ou d'une démarche inutile ?

Le tribunal a finalement renvoyé l'affaire au 19 février prochain, à la demande de l'avocat de Marcelo Bielsa, qui n'avait reçu que jeudi les derniers éléments de défense du club. Benjamin Cabagno qui défend l'entraîneur argentin se défend de toute forme de pression :

Le tribunal de commerce ne pouvait pas trancher aujourd'hui alors qu'il y a un flou, une brume sur la situation financière du Losc

L'avocat nie également tout détournement de procédure : "le Losc a d'autres problèmes que Marcelo Bielsa, mon client étant une épine dans le pied supplémentaire qui est venue mettre en lumière les difficultés actuelles des dirigeants".

Un licenciement "sauvage"

Les doutes sur la situation financière du club ont bien du mal à se dissiper. L'avocat de Bielsa cherche aussi à dissiper tout malentendu. A travers cette procédure judiciaire, il ne cherche pas à avoir la peau du club :

Ce n'est pas le Losc contre monsieur Bielsa. C'est monsieur Bielsa contre des repreneurs qui lui ont fait des promesses et l'ont mis à la porte de façon un peu sauvage

Prochaine rencontre entre les deux parties dès ce mardi après-midi, devant la commission juridique de la Ligue de Football Professionnel. Elle va examiner le pré-contrat de Marcelo Bielsa, signé sous seing privé en février 2017. Un document qui n'avait pas été transmis à la Ligue et donc jamais homologué par la LFP. Il prévoit de nombreux avantages (voyages en avion vers l'Argentine, hôtel pour lui et sa famille,...) mais surtout encadre son licenciement éventuel avec un parachute doré (l'obligation de payer son salaire jusqu'à la fin des deux années de contrat, en juin 2019, quel que soit le motif de licenciement). Enfin, les avocats reprendront leurs joutes verbales, en robe et sans crampons, le 13 mars devant le conseil des Prud'hommes de Lille.