Entre les abandons et l'inflation, la SPA de la Creuse en difficulté

A l'instar du refuge de Limoges, la SPA de la Creuse, basé à Saint-Sulpice-le-Guérétois, est dans une zone de turbulences, et ses salariés et bénévoles tâchent de la passer tant bien que mal. "Financièrement, c'est dur", reconnaît Sarah, l'une des bénévoles et responsable du refuge. Plusieurs phénomènes se mélangent, avec en premier lieu, l'inflation. La hausse des prix, couplée à celle des factures, refroidit les envies d'adoption, et accroît le nombre d'abandons, les gens n'ayant plus les moyens de s'occuper convenablement de leur animal. "Nous avons récupéré deux chiens de 11 et 12 ans, parce que leur propriétaire a perdu son mari et est actuellement à l'hôpital", se désole Sarah.

Ce chien n'attend qu'un nouveau propriétaire aimant ! © Radio France - Léo Corcos

Une question de responsabilités

Mais il n'y a pas que la conjoncture actuelle qui joue. D'ailleurs, l'attrait pour l'adoption est toujours là ; mais les futurs propriétaires voudraient des chiens "clés en main", comprendre, qui coûtent un minimum d'argent et qui soient le plus câlins et dociles possible. "Nous avons des chiens qui sont adoptés, et qui reviennent une semaine après parce qu'ils ne collent pas aux volontés des adoptants", regrette Sarah. Les chiens du refuge sont souvent vieux, voire malades, donc qui réclament plus d'attention, humaine et financière. "Et en plus, nous avons souvent de gros chiens, alors que les gens demandent plutôt des petits", précise la bénévole.

Résultat : le refuge animalier, le seul de la Creuse, est plus que jamais plein. "D'un point de vue logistique, on a une capacité maximum légale de 80 chiens, aujourd'hui on en a 40, et c'est le maximum, financièrement, qu'on peut assumer. Et plus d'un tiers de nos chiens sont vieux, voire malades, avec de gros frais vétérinaires. Et on ne pique pas des animaux, sauf grosse nécessité, donc si un chien n'est pas adopté, il n'y a pas de place libérée", explique Sarah. Il a notamment accueilli 25 chiens trouvés chez l'escroc anglais de Vidaillat ; aujourd'hui, vingt sont repartis au Royaume-Uni, et cinq, les plus vieux ou malades, sont encore au refuge. "On n'a eu que six adoptions depuis le début de l'année, c'est minime", explique Sarah

Deux des cinq beagles récupérés à Vidaillat, en août dernier © Radio France - Léo Corcos

Malgré une renégociation du prêt à la banque, engagé pour la rénovation des lieux, et quelques dons, le budget demeure autour de 120 000 euros, insuffisant pour tenir dans la durée dans le contexte actuel. "Nous, les bénévoles, nous y sommes de notre poche, pour payer les frais vétérinaires ou l'achat de nourriture", s'alarme Sarah. Et sans perspective plus claire d'adoptions, c'est son avenir s'assombrit. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'il est menacé.

Le refuge du Clocher mise sur les événements comme les portes ouvertes pour attirer l'attention. Il compte donc sur les bonnes âmes, prêtes à faire des dons, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Il va aussi lancer une cagnotte en ligne, pour assumer des frais vétérinaires en forte hausse.