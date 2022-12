Entre Niort et La Rochelle, Ferrières d'Aunis connaît une explosion démographique

Avec 1 183 habitants en 2020, comparé à 813 en 2018, Ferrières d'Aunis devient la commune qui a reçu le plus de nouveaux résidents en Charente-Maritime. Le mercredi 28 décembre, l'INSEE a publié ses rapports démographiques basés sur les chiffres de recensement de 2020. Ferrières a enregistré une évolution de 45,51%, le taux le plus haut du département. Bernard Besson, maire du village depuis 2001, voit cette augmentation comme le début d'une victoire. "Mon but c'était de ramener du monde à Ferrières, d'en faire autre chose qu'une cité-dortoir", affirme le maire.

Une technique commerçante

Ce qui pèse dans la balance, c'est la zone d'activité de l'Aunis . "Pendant mon premier mandat on a construit une pizzéria et une épicerie" affirme Bernard Besson, élu en 2001. Et il ne s'est pas arrêté là, "le deuxième mandat on a crée la zone commerciale, d'abord avec le Carrefour, puis le Gamm Vert". Au final 45 commerces sont désormais ouverts au public, "le but, c'est de rapprocher tous les services à nos habitants, qu'ils n'aient plus à faire des kilomètres pour des courses ou acheter des fleurs", explique Bernard Besson.

La boulangerie, cœur du village

Celle qui a vu Ferrières évoluer, c'est Géraldine Floch, propriétaire de la boulangerie Le Talmeunier. Géraldine et son mari ont ouvert la boulangerie en 2019, ils ont toujours vécu dans la plaine d'Aunis. "On a ressentis qu'il y avait un besoin, il y avait des petites boulangeries de village aux alentours, mais aucun service pour manger sur place", confie Géraldine. Pour la boulangère, les commerces ont joué mais la localisation aussi, "on est sur le bord de la nationale 11, pile entre La Rochelle et Niort, les gens vivent ici et travaillent là-bas".'

façade de la première boulangerie de Ferrières d'Aunis - Pascal Floch

Au niveau régional, la Nouvelle-Aquitaine maintient sa place de troisième région la plus peuplée de France (après l'Île-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes).