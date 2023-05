Entre soulagement et appréhension, les habitants du Patio rentrent chez eux

La mairie d'Ajaccio a pris un arrêté ce mardi 31 mai pour autoriser les habitants du Patio I à regagner leurs appartements. Le 10 avril dernier, une quarantaine de familles étaient évacuées après l'éboulement d'une partie porteuse de l'immeuble situé sur la rocade d'Ajaccio. Des travaux de consolidation du terrain ont été réalisés.

ⓘ Publicité

Il n'est pas encore midi, heure à laquelle l'arrêté autorise la réintégration des logements, quand les premiers locataires arrivent. Sacs-poubelles en main, Ludovic enchaîne les aller-retour entre sa voiture et son appartement du rez-de-chaussée. "Quand on a dû évacuer, on nous a laissé 2h pour rassembler un maximum de choses. Toute ma vie, toutes mes affaires, se sont retrouvées dans des sacs-poubelles pendant six mois", explique-t-il.

L'immeuble était de nouveau accessible à midi ce mercredi 31 mai © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

Pour le jeune homme, il était grand temps de réintégrer son logement. Jusqu'à l'annonce de la mairie, il était sans solution de relogement pour le soir même, après avoir loué au mois un appartement sur la route des Sanguinaires. "Je n'arrêtai pas de chercher, mais avec la fête des pêcheurs ce week-end à Ajaccio, je ne trouvais rien !", raconte Ludovic.

Quelques appréhensions

Si ce retour est un soulagement, Ludovic ressent tout de même quelques appréhensions. "Je ne suis pas serein. C'est compliqué et ça le sera au moins dans les premières semaines", explique-t-il, tout en étant quelque peu rassuré par les explications du syndicat de copropriété. Sur place Davy Scorsone, le gérant d'Arthur Immo, explique aux locataires et aux propriétaires que des travaux de consolidation du terrain sous l'immeuble ont été réalisés.

"Une quarantaine de capteurs a été installée sur le bâtiment", poursuit le gérant, ajoutant que ceux-ci n'ont détecté aucun mouvement suspect.

Parking sous-terrain toujours fermé

Si l'arrêté pris par la mairie autorise le retour dans les logements, l'accès au parking sous-terrain est quant à lui toujours interdit. Une deuxième phase de travaux doit d'abord être réalisée : "bétonnage et mise en pieux", détaille le syndicat de copropriété.

"C'est assez compliqué à comprendre, réagit Edouard, dont la voiture est bloquée depuis six mois. Étayer pour sortir des voitures légères, ça devrait pouvoir se faire !". Venu se renseigner avec sa femme, il rappelle qu'il est obligé de louer des voitures tant que la sienne est bloquée et que la note s'élève désormais à 3.000 euros, sans aucun dédommagement.