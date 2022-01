Entre télétravail et cas de Covid, le quartier de la Défense est désert

On entend presque les oiseaux sur le parvis de la Grande Arche à La Défense. Les rares travailleurs en costume que l'on croise viennent profiter de leurs deux jours de présence autorisés. John ne s'est pas fait prier. "C'est très calme en effet, on respecte les distances et les gestes barrières sans difficulté", s'amuse le banquier. Mais je préfère venir sur site, dans le monde dans lequel on vit, on a besoin d'interactions."

Amandine, elle, a fait le déplacement juste pour un rendez-vous administratif dans son entreprise. Normalement elle est à 100% en télétravail. Cela faisait plusieurs semaines qu'elle n'avait pas fait le trajet et découvre qu'"il n'y avait vraiment personne dans les transports, c'est agréable".

A la Défense quelques rares salariés se croisent encore sur le parvis de la Grande Arche. © Radio France - Faustine Mauerhan

Alors avec cette foule, autant vous dire qu’il y a de la place au soleil, à l’heure du sandwich. Alex est assis sur les marches habituellement bondées pendant la pause déjeuné.

C'est plus dramatique pour Robin Issaad, co-gérant de la salle de sport "Cross fit Grand Arche station". Ce mercredi, sa salle est vide.

"Avec le télétravail, les gens ne sont plus là, donc ils ne viennent plus s'entrainer." Ici 80-90% des clients sont des salariés de la Défense, depuis deux ans, le coach a connu des hauts et des bas. "Merci aux réseaux sociaux de nous avoir permis de survivre pendant les fermetures et à nos clients surtout de nous avoir suivi et soutenus", se souvient le gérant. Mais c'est aujourd'hui qu'il semble le plus en difficulté. "La réouverture officielle, en fait, n'en est pas une pour nous. Les gens ne viennent plus bosser à la Défense, ou alors un jour par semaine, donc ils ne continuent pas avec nous", regrette Robin Issaad, gardant le sourire.

Le télétravail s'installe durablement

Utilisé massivement pendant la première période de confinement sanitaire en 2020, le télétravail est devenu un mode de travail régulier, pérenne et encadré. Une enquête de l'Institut Paris Région menée auprès de 4.200 Franciliens à l’été 2021 et 30 entretiens approfondis réalisés au mois d’octobre suivant témoignent des changements à l’œuvre.

Alors que les actifs franciliens n’étaient que 20% à télétravailler avant la crise de la Covid-19, 42% ont pratiqué le télétravail régulièrement entre août 2020 et août 2021. Le rythme s’est également intensifié puisque plus de la moitié des télétravailleurs font désormais deux à trois jours de télétravail par semaine, soit deux fois plus qu’avant le début de la crise sanitaire.