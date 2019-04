PHOTOS - Entre Thierry Marmol et les Salins du Midi, une histoire d'amour qui dure depuis 34 ans

Thierry Marmol est le garde des Salins du Midi depuis 34 ans. Un site de 8000 hectares dont il connait les moindres détails. Son rôle : préserver l'activité salinière et l'environnement. Les Salins du Midi sont en effet classés Natura 2000 en raison de la richesse de sa faune et de sa flore.

Aigues-Mortes, France

8000 hectares : l'équivalent de Paris et de sa proche banlieue. C'est ce que représentent les Salins du Midi dont le siège est situé à Aigues-Mortes. Une vaste zone qui s'étend du Petit Rhône à Lunel. C'est ce qu'on appelle la petite Camargue gardoise. Un site d'où sortent chaque année plusieurs centaines de tonnes de sel, pour la cuisine et pour le déneigement. Il est aussi classé Natura 2000 en raison de la richesse de sa faune et de sa flore. Les touristes qui le visitent en petit train ou à VTT n'en découvrent qu'une infime partie. Ils ne parcourent que quelques kilomètres de pistes, alors qu'il y en a 400 !

"C'est un site protégé, il n'est pas pensable de déranger ce site majeur pour la nidification ou pour l'escale des oiseaux hivernants. "

Thierry Marmol, le garde des Salins du Midi Copier

Plusieurs dizaines d'espèces d'oiseaux et de plantes rares

De nombreuses espèces d'oiseaux sont présentes sur le site des Salins du Midi. Ils viennent y nidifier ou faire une escale avant d'entamer leur migration vers les pays chauds. Les flamants roses emblématiques bien sûr. Mais également des avocettes, des sternes naines, des hérons arboricoles ou encore des gravelots à collier interrompu.

Vu l’intérêt ornithologique et botanique des lieux, de nombreux spécialistes mondiaux viennent régulièrement aux Salins du Midi pour effectuer le suivi de ces oiseaux. Le site abrite aussi des plantes extrêmement rares.

"Des plantes suivies par les botanistes du Museum d'histoire naturelle" Copier

Préserver l'intégrité du site

Thierry Marmol qui réside sur place à l'année, intervient aussi régulièrement pour éconduire tous ceux qui pénètrent sur le site par la mer. On y produit du sel, destiné à l'alimentation. Pas question d'y faire n'importe quoi.

" Les Salins, une activité industrielle mais également un site majeur pour l'environnement" Copier

Le garde est aussi le garant de la préservation de l'environnement. Depuis 34 ans, le site a considérablement évolué. "J'ai vu des déplacements énormes de sable, la disparition de plages, de systèmes dunaires. Franchement, le combat n'est pas gagné d'avance. "

"Le site a considérablement évolué depuis 34 ans" Copier

Entre Thierry et les Salins, une longue histoire d'amour

Thierry Marmol reconnait que les Salins du Midi peuvent se révéler hostiles à l'homme. "Lorsqu'on arrive sur un salin, soit on l'aime, soit on sait tout de suite qu'on ne pourra pas y rester. C'est comme lorsque vous rencontrez la femme de votre vie, vous tombez amoureux, vous ne savez pas pourquoi."

" Un coup de foudre pour le salin" Copier

Un matin d'avril aux #Salins du Midi.8000 hectares, l'équivalent de la superficie de Paris et de sa proche banlieue. Reportage sur @bleugardlozere. pic.twitter.com/5hdeBc3hPz — France Bleu Gard Lozère (@bleugardlozere) April 19, 2019

Thierry Marmol lui est tombé immédiatement amoureux des Salins du Midi. Une histoire d'amour qui dure depuis 34 ans.

Carpe Diem : la devise de Thierry © Radio France - Sylvie Duchesne

Les Salins du Midi © Radio France - Sylvie Duchesne

Les flamants roses et bien d'autres espèces résident aux Salins © Radio France - Sylvie Duchesne

Jusque dans les années 50, les sauniers résidaient sur place © Radio France - Sylvie Duchesne

Les touristes sur une camelle © Radio France - Sylvie Duchesne