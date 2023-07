Entre tourisme et changement de mode de consommation, à Bayonne, des soldes en demi-teinte

Jour de pluie à Bayonne ce samedi 15 juillet. Et c'est une chance pour les commerçants : sans ça, Pierre, touriste de 22 ans, ne se serait pas déplacé pour faire les magasins. "Je n'ai pas encore commencé les soldes" reconnaît-il avant d'entrer dans une des boutiques de la rue d'Espagne. Comme lui, plusieurs touristiques ont arpenté l'artère commerçante de Bayonne. Mais ce n'est pas tous les jours comme ça reconnaît Tony, vendeur du magasins BDM premium. "On sent que les gens font attention, avec ces augmentations en série. De plus, l'argent qui passe dans la location touristique ou les repas, les gens ne le mettent plus dans les vêtements. Ce n'est plus une priorité."

Consommer responsable

Il faut dire aussi que la tendance de la fast-fashion, des vêtements peu chers et de piètre qualité, commence à avoir du plomb dans l'aile. "On constate un changement dans le mode de consommation confirme Alizée, vendeuse chez Baya, bijouterie et boutique de prêt-à-porter de la rue d'Espagne. Il y a eu une rupture, les gens n'achètent plus de pièces peu chères qu'ils ne porteront qu'une ou deux fois, ils préfèrent investir dans des classiques qui seront portés plusieurs fois."

Une tendance confirmée par Pierre : "On a envie d'avoir des trucs qui durent, alors on est attentifs au made in France, aux aux entreprises engagées pour l'écologie et la durabilité." Des pièces qui ont un coût, et qui sont donc plus abordables lors de soldes : "j'ai réussi à trouver des chaussures et des hauts raconte Manon, Angloye de 28 ans*. Je pense qu'en tout, étalé sur toute la période, j'aurai dépensé environ 300 euros.*"

Braderie et Fêtes

Les commerçants comptent aussi sur la braderie de juillet à Bayonne pour vider leurs stocks et faire gonfler le chiffre d'affaire mais pas que. Car si pour certaines boutiques de prêt-à-porter, les soldes se passent bien c'est aussi parce que la saison s'y prête. "C'est l'été, il y a des mariages, des baptêmes, des fêtes en tout genre, les gens ont envie de s'habiller pour l'occasion" confirme Pauline, à la tête de deux boutiques de la rue d'Espagne. Elle ne devrait plus tarder à sortir des vêtements en rouge et blanc, pour habiller les festayres des Fêtes de Bayonne.