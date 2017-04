Marne : entre vétusté et manque de moyens, comment les prisons fonctionnent

Alors que la France a battu un nouveau record du nombre de détenus -plus de 69 400- le "Livre blanc pénitentiaire" est rendu public ce mardi. Il doit définir les moyens qui seront accordés pour construire une trentaine de nouvelles prisons en France, dont une à Châlons-en-Champagne.

Surpopulation, établissements vétustes, manque de moyens matériels et humains... les problèmes s'accumulent dans les prisons françaises, qui ont battu un nouveau record : 69 400 détenus recensés au 1er mars dernier. Pour tenter d'améliorer la situation, le gouvernement a confirmé en début d'année la création d'une trentaine de nouvelles prisons en France, dont une à Châlons-en-Champagne (Marne), qui sera installée dans l'ancienne caserne Corbineau. "On ne sait pas encore si ça va désengorger nos établissements, mais on l'espère", explique Gaëlle Lopez, secrétaire adjointe du syndicat UFAP-UNSA à Reims, qui décrit un quotidien fortement dégradé.

La priorité pour les surveillants : des moyens humains

Dans chaque établissement pénitentiaire, les surveillants évoquent la même chose : des problèmes de sous-effectif qui "mettent en jeu la sécurité des agents", insiste Gaëlle Lopez. La maison d'arrêt de Charleville-Mézières est un exemple : 29 postes en théorie, mais seulement 27 surveillants (deux postes vacants depuis des années). A Reims, ce sont 50 agents qui s'occupent de 130 détenus. Des agents normalement répartis en six équipes de quatre personnes "La plupart du temps nous ne sommes que trois par équipe", explique Gaëlle Lopez qui, comme ses collègues, cumule les heures supplémentaires "J'ai l'impression de passer ma vie au boulot !".

Surpopulation et vétusté des bâtiments

Dans une tribune publié par le journal Le Monde, un collectif de personnalités réclame aux candidats à la présidentielle qu'ils améliorent l'état des prisons françaises. A Reims, certains bâtiments datent de 1905 : "On est obligé de mettre des seaux ou des poubelles vides dans les coursives pour récupérer l'eau qui tombe des tuyaux. On a des interventions techniques pour des fuites quasiment tous les jours. Sans parler de la peinture qui s'effrite et des carrelages cassés", décrit Gaëlle Lopez.

Avec environ 200 détenus pour 156 places, la maison d'arrêt rémoise n'est pourtant pas le cas le plus préoccupant, mais "Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas purger leur peine faute de place. On n'est pas un hôtel, on ne peut pas dire qu'on ferme quand on est complet", sourit Gaëlle Lopez, qui poursuit "l'été dernier on a été obligé de mettre des matelas par terre dans les cellules". La norme, ce sont en général des chambres de 12 mètres carrés pour trois à quatre détenus avec une cloison pour les toilettes.

Les proches des détenus sont parfois aussi témoins de ces difficultés, notamment au parloir de la maison d'arrêt de Reims."C'est un tunnel cloisonné, c'est très bruyant, il n'y a aucune intimité. Je n'ai jamais vu à la télévision des parloirs comme à Reims... c'est-à-dire que là tout se partage, il y a des petits murs, c'est tout petit, c'est pas adapté", souligne Philippe Duntze, le président de Saphir, l'association à Reims qui reçoit les familles et les proches des détenus avant les parloirs.

La commission chargée d'accompagner la construction de la trentaine de nouvelles prisons publie ce mardi le "Livre blanc pénitentiaire", qui doit définir les priorités et les moyens qui seront mis en oeuvre pour les prisons.