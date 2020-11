Entrée de Maurice Genevoix au Panthéon : "absolument grandiose et fabuleux", pour Charlotte, sa petite-fille

L'écrivain Maurice Genevoix est entré au Panthéon ce mercredi 11 novembre, avec "Ceux de 14" (titre de son roman), ces "héros ordinaires" ayant combattu durant la Première guerre mondiale.

Panthéonisation de Maurice Genevoix le 11 novembre 2020 à Paris © Radio France - Alexandre Frémont

La cérémonie a duré une heure avec un discours d'Emmanuel Macron, face au cercueil de l'écrivain loirétain et aux trente personnes présentes, contexte sanitaire oblige. Les deux artistes qui ont réalisé l'oeuvre sonore et les vitrines de verres, Anselm Kiefer, peintre allemand, et Pascal Dusapin, musicien français, étaient également invités.

L'émotion de la famille

Et la famille de Maurice Genevoix était évidemment là, autour de ses deux petits-enfants, Julien Larere-Genevoix, et Charlotte Larere-Genevoix. Cette dernière, très émue - ils sont restés longuement à l'intérieur du Panthéon après la cérémonie, avec le chef de l'Etat - a accepté de livrer ses impressions à France Bleu Orléans.

C'est absolument grandiose et fablueux"

"Tout était réuni, des artistes fabuleux, que ce soit dans les sculptures ou sonores, la solennité du moment, la beauté du lieu", explique Charlotte Larere-Genevoix. "C'est la première fois que j'entrais à l'intérieur du bâtiment, je l'avais vu de l'extérieur lorsque j'étais enfant. Et c'est absolument grandiose et fabuleux et on sent toute la solennité de la République à l'intérieur, et l'hommage de la république et à ces femmes".

L'hommage à "Ceux de 14"

"C'est la patrie entière aujourd'hui qui entre au Panthéon, c'est toutes les familles qui on été touchées dans leur chair, leurs ascendants, un oncle, un grand-père, un grand-oncle, un fils, un frère, un mari, tous ces gens-là sont entrés au Panthéon avec mon grand-père, et par la voix de mon grand-père, auront une place éternelle dans le cœur de ceux qui se souviendront".