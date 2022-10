Délit d'alcoolémie : "On demande l'équité" estime le président de la fédération de chasse du 64

Le gouvernement vient de présenter un nouveau plan pour sécuriser la chasse. Parmi les mesures annoncées : l'instauration d'un délit d'alcoolémie comme pour les automobilistes, c'est-à-dire pas plus de 0,5 gramme d'alcool par litre de sang ; une meilleure formation aux gestes de premiers secours, ou un angle de tir de 30 degrés pendant les battues. Philippe Etchevest le président de la fédération de chasse dans les Pyrénées-Atlantiques est plutôt d'accord. Ce mercredi, il était l'invité du 6-9 de France Bleu Pays Basque.

Les chasseurs ne sont pas toujours bien vus, au moins dans une partie de l'opinion publique. Est-ce que vous voyez dans ce plan, dans cet encadrement de votre pratique, une manière de légitimer la chasse et donc de redorer votre blason, ou est-ce que ce délit d'alcoolémie est un peu exagéré ?

Philippe Etchevest: Le délit d'alcoolémie doit être considéré comme dans tous les domaines. Un chasseur ne doit pas être alcoolisé, on ne demande pas un régime spécial, mais plutôt l'équité par rapport à tous les loisirs, pas plus ni moins. La loi doit être appliquée. On est au même régime que tout le monde.

D'après un rapport du Sénat, l'alcool est quand même lié à près de 10% des accidents de chasse...

Il y a certainement des enquêtes qui l'ont démontré. Il y a malheureusement des chasseurs qui ont des comportements de cette nature, comme dans tous les domaines, mais il faut une application de la loi et un respect mutuel.

D'autant plus que tous les ans il y a moins de chasseurs…

Et du coup aussi moins d'accident. Je pense que la formation décennale y a été pour beaucoup. Ces 30 dernières années, il y a bien moins de blessés ou de morts. Mais un blessé ou un mort, c'est toujours de trop. Aujourd'hui, la responsabilité des gens est de plus en plus évidente.

Jusqu'à Noël, il y aura une concertation et une application du nouveau plan de chasse dès le début 2023. Qu'allez-vous proposer au gouvernement ?

Tout ce qui a de plus simple. Tout ce qui est déjà entrepris par les fédérations des chasseurs. La machine est déjà en route, on le fait déjà et on le rappelle sans arrêt. À chaque battue aux grands gibiers, toutes les règles de sécurité sont rabâchées. Il reste la responsabilité individuelle en cas d'accident et la plupart du temps, dans 99% des cas, il s'agit de la responsabilité individuelle du chasseur. Nous avons de nombreuses formations, ce qui est tout à fait normal.

Certains demandaient un jour sans chasse. Un jour pour que les promeneurs se baladent tranquillement et puissent aller partout. Vous ne pouvez vraiment pas vous passer de la chasse ne serait ce qu'un jour par semaine ?

Un jour par semaine, cela dépend lequel aussi. Je ne vois pas pourquoi on le ferait. Je ne vois pas pourquoi on interdirait la randonnée pédestre ou le vélo une fois par semaine. On demande le même traitement pour tout le monde et tous les loisirs. Il faut préciser que lorsqu'il y a une battue aux grands gibiers, il faut que tous respectent ces règles de sécurité. Il faut instaurer un dialogue entre toutes les personnes qui partagent la nature. C'est ce qui fait défaut dans de nombreux territoires.