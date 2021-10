Entretien avec Thomas Page : entrepreneur du Bassin d'Arcachon et mécène de l'écologie

Thomas Page, patron de l'entreprise d'isolation Iso et Face au Teich, a crée l'association C Ma Terre. Son objectif : financer des chantiers écologiques sur le Bassin d'Arcachon. Premier défi : récolter 40.000 euros pour lutter contre l'érosion à la plage du Petit-Nice de La Teste-de-Buch.

France Bleu Gironde : Vous avez créé l'association C Ma Terre. Qu'est-ce-qui a motivé cette création ?

Thomas Page : Avec une bonne partie de l'équipe de mon entreprise on souhaitait mener des projets concrets en faveur de l'environnement et de la biodiversité et l'objectif n'était pas de faire quelque chose d'isolé dans notre coin. Donc, on s'est dit que si on voulait pouvoir impliquer des particuliers ou d'autres entreprises il fallait créer une association. C Ma Terre permettra à toutes les personnes qui ont envie de s'impliquer, de nous rejoindre.

Vous prévoyez un premier chantier écologique sur la plage du Petit Nice, à La Teste-de-Buch cet hiver. Pour faire quoi ?

L'objectif de l'association, c'est vraiment de mener des projets concrets et locaux. On s'est rapproché de l'ONF, qui est un acteur incontournable sur le littoral. Ils nous ont proposé de les accompagner sur un projet pour limiter les effets de l'érosion. Nous allons poser des ganivelles (clôtures) pour retenir le sable et planter différents végétaux pour favoriser la biodiversité végétale et animale.

Avec quel budget ?

A titre personnel, l'entreprise va contribuer. Mais le but c'est d'essayer de fédérer un maximum de donateurs. Des dons financiers et du bénévolat pour nous aider sur le chantier. L'objectif serait de récolter autour de 40.000 euros pour pouvoir mener à bien ce projet.

C'est un peu du mécénat écologique que vous proposez là, non?

C'est à la fois écologique, mais aussi pédagogique. L'idée c'est d'associer quelques écoles du Bassin d'Arcachon. Par rapport à notre métier, on est sensibilisé à l'environnement parce qu'on contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre en isolant les murs des maisons mais on veut aussi participer à l'effort collectif. L'idée, c'est d'impulser une dynamique avec nos petits moyens. On essaie de contribuer à quelque chose de plus global.

Info sur la page Facebook de l'association : https://www.facebook.com/cmaterre/