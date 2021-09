C'est la rentrée pour le Parc des Expositions de Toulouse, le MEETT accueille depuis hier et pendant dix jours la traditionnelle Foire Internationale de Toulouse jusqu'au 13 septembre. Entretien avec Patrice Vassal, directeur général de Toulouse Événements avant une reprise tant attendue.

ENTRETIEN - Patrice Vassal, directeur du MEETT : "On va changer de braquet grâce au nouveau Parc Expo"

Patrice Vassal, directeur de Toulouse Evenements, dans la rue centrale, longue de 600 mètres, entre le parc des expositions et le parking de 5000 places élevé sur quatre niveaux

C’est la reprise pour le Parc des Expositions de Toulouse nommé MEETT avec la Foire Internationale de Toulouse du 4 au 13 septembre.

Des nouveautés vous attendent, un peu plus de 300 exposants, de nouvelles activités, de nouveaux stands et une grande roue sur l'esplanade avec vuE sur le Parc Expo. Autre nouveauté et elle concerne le transport, 3 000 places gratuites sont disponibles pour vous garer sur place.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Patrice Vassal, directeur général de Toulouse Événements se livre sur les ambitions du MEETT.

C'est toute une activité qui reprend à partir du mois de septembre...

"Oui, enfin le MEETT ! On devrait connaître une ouverture flamboyante puisqu'on ouvre le site et la foire en même temps ce samedi 4 septembre. C'est l'occasion pour nous de se mettre en marche. Ce site qui va pouvoir présenter pendant dix jours tout son potentiel puisque la foire occupe les espaces intérieurs, mais aussi la rue centrale, mais aussi les espaces extérieurs avec une esplanade. Et c'est vrai que ça permet d'accueillir beaucoup de public."

Que va-t-on voir cette année au MEETT ?

"L'ouverture du site dès le mois de septembre se fait avec la Foire de Toulouse qui, je le rappelle, est le plus gros événement qu'on accueille chaque année. C'est vraiment un événement qui permet de voir tous les potentiels du site. Mais au-delà de la foire, le site a une programmation qui est très riche sur les prochaines années. Alors les événements internationaux, eux, ne vont revenir qu'à partir de 2023. En revanche, nous avons beaucoup d'événements régionaux, nationaux qui sont programmés, à commencer par, bien sûr, toute une série de salons qui reviennent chaque année, que ce soit des salons grand public ou des salons qui ne sont réservés qu'aux professionnels. Mais surtout, le MEETT est lui-même conçu avec un centre de congrès et conventions qui fait qu'on accueille de nouveaux événements que nous n'avions pas à Toulouse par le passé. Donc dès cette année, on accueille un très gros congrès, les rencontres nationales du transport public."

Vous aimeriez changer de dimension grâce au MEETT ?

"On change de braquet, c'est évident. Avec le METT, Toulouse change d'ère sur le tourisme d'affaires. On entre dans une autre compétition qui est une compétition des grandes capitales européennes. Aujourd'hui, l'arrivée du centre de convention fait que l'on a une complémentarité qui est quasiment unique. Avoir sur un même lieu une capacité d'exposition extérieure, des halls d'exposition à l'intérieur et un centre de conventions ça permet de combiner vraiment toutes les activités d'un grand congrès national ou international."

Avec le MEETT Toulouse Métropole veut s'inscrire dans le temps ?

"Effectivement, nous travaillons main dans la main avec Toulouse Métropole pour faire rayonner Toulouse pour la rendre encore plus attractive. Aujourd'hui, on a les infrastructures. Les composantes sont là et sans prendre parti pour une politique ou une autre, on doit quand même reconnaître que, enfin, Toulouse s'est dotée des moyens de se hisser au rang des capitales européennes qui doit être son rang depuis déjà quelque temps."