[ENTRETIEN] Plages, frontière, élections... : 5 questions à Kotte Ecenarro sur l'après confirnement

A la tête de la quatrième ville la plus peuplée du Pays Basque, à la démographie en forte augmentation, Kotte Ecenarro, le maire (PS) d'Hendaye, a fait le point sur l'après confinement pour sa commune ce lundi 18 mai sur l'antenne de France Bleu Pays Basque. De la réouverture des plages aux élections municipales, en passant par la très problématique fermeture de la frontière.

France Bleu Pays Basque : Comment s'est passé le retour à la plage, à Hendaye, ce week-end ?

Plutôt bien. De l'affluence, beaucoup de surfeurs très tôt le matin, sur le coup de 6h30-7h déjà, une cinquantaine de surfeurs dans l'eau. Les gens étaient finalement respectueux des consignes de sécurité, des consignes sanitaires. C'était une expérience réussie pour ce week-end.

Le personnel communal était très très présent. Ca va être difficile (de maintenir ce personnel sur le long terme), mais je crois que tous les maires sont décidés à travailler dans ce sens là, pour faire que les plages soient accessibles, que les commerces rouvrent, que l'activité économique reprenne, que les enfants, les adultes profitent de ces espaces dont ils ont été privés pendant plusieurs semaines.

"Cela nous coûte plus cher"

Ca nous coûte forcément plus cher parce que nous mettons du personnel en complément, nous avons mis par exemple les maîtres nageurs de la piscine, les VéTéTistes (de la police municipale), nous avons utilisé la garde à cheval d'Abbadia... nous avons déplacé le personnel, mais il va manquer ailleurs. Comme les autres, nous n'avons pas des effectifs pléthoriques.

Vous demandez, avec le maire d'Irun, dans une lettre adressée aux gouvernements français et espagnols, la réouverture de Béhobie. Pourquoi ?

Nous avons trois ponts routiers aujourd'hui, le pont autoroutier, le pont de Béhobie et le pont Saint-Jacques. Aujourd'hui nous assistons, du fait de la fermeture du pont de Béhobie, à des détournements de trafic qui sont beaucoup plus intenses sur le pont Saint-Jacques, ce qui pose des problèmes d'entrée à Irun, mais également sur Hendaye. Et comme nos voisins du Guipuzcoa cessent d'être confinés à partir d'aujourd'hui nous allons assister semble-t-il à des flux très importants.

Fermeture de la frontière trop restrictive

Mais la problématique est plus large que cela. On assiste à un durcissement de la position des Etats sur les frontières et sur nos frontières en particulier. Nous avons une circulaire du Premier Ministre qui précise que pour la France, le frontalier c'est celui qui dispose d'un contrat de travail de droit français non précaire. Que deviennent les frontaliers qui n'ont pas de contrat de travail ? Pour nous c'est trop restrictif.

Nous avons des familles de part et d'autre de la frontière, cela pose le problème également des artisans et des travailleurs autonomes qui, du nord vers le sud ou du sud vers le nord, ne vont pas pouvoir travailler sur ces territoires, nous avons des personnes âgées qui sont dans des EHPAD à Hondarribia ou ailleurs, leurs familles hendayaises ne vont pas pouvoir les voir, des familles avec des gardes alternées, le papa d'un côté (de la frontière), la maman de l'autre, comment font-ils ? Les transporteurs, les commerces, les élèves ça va devenir plus compliqué, même si aujourd'hui il leur est possible d'aller à l'école ou au collège (de l'autre côté de la frontière).

"Nous avons souhaité aider les familles vulnérables"

La quatorzaine est problématique. On va se retrouver à ferrailler aux frontières pour savoir si nous sommes vraiment frontaliers, si nous avons une mission importante à faire. On va arriver à des difficultés.

Vous avez lancé des chèques solidarité à Hendaye, un chèque de 30 euros par enfant, pourquoi ?

Nous savons que dans les familles vulnérables, le seul repas équilibré pris par les enfants est celui de la cantine. Les enfants ayant été privés de cantine pendant cette période de confinement, nous avons souhaité aider ces familles. Nous avons donc généralisé cette participation de la collectivité moyennant un droit d'achat de 30 euros par enfant habitant Hendaye, pour toutes les écoles de la maternelle jusqu'au collège, qu'elles soient publiques ou privées.

60.000 euros pour l'économie locale

Nous avons voulu coupler cela avec une petite aide aussi aux commerce local puisque ce bon d'achat ne pourra être consommé que dans les commerces locaux. C'est aussi un petit clin d'oeil à l'économie locale. Cela concerne 2.000 enfants, donc c'est un budget de l'ordre de 60.000 euros qui viendra aussi grossir l'activité locale.

Cette période de confinement a vu l'augmentation des violences intraconjugale et intrafamiliale, est-ce qu'à Hendaye vous allez agir sur ce domaine ?

Oui. C'est un projet que nous avons déjà depuis quelque temps. Nous sommes en recherche d'un appartement et c'est quelque chose qui va voir le jour probablement après les élections, si elles sont au mois de juin. Il n'y a pas plus de violences conjugales à Hendaye qu'ailleurs, mais il y en a autant probablement et nous prendront les moyens pour résoudre cette difficulté.

Vous militez pour des élections municipales au mois de juin ?

Pas forcément non. Moi je verrai bien des élections en septembre. Comment nous expliquer que nous sommes confinés ? pourquoi nous dire que les gens qui sont venus aux bureaux de vote (le 15 mars lors du 1er tour) n'ont contaminé personne ? Moi ce qui m'inquiète, ce sont les gens qui ne sont pas venus au bureau de vote. Certes, ils n'ont contaminé personne et n'ont été contaminés par personne, mais par contre, dans un soucis de démocratie locale, ils ont manqué à tous les candidats.