Environ 1.100 manifestants à Tours pour demander une hausse des salaires

Comme en octobre dernier, environ 1.100 personnes se sont mobilisées à Tours, ce jeudi 27 janvier, pour la défense du pouvoir d'achat et pour réclamer une hausse des salaires. À l'appel de l'intersyndicale, à laquelle s'est associée la CFDT contrairement à d'autres fédérations départementales, les manifestants étaient pour la plupart des fonctionnaires, lassés de voir leur point d'indice gelé d'année en année.

Un drapeau Force Ouvrière dans une main, le poing levé pour l'autre, Françoise s'époumone sur les différents slogans. Pourtant, ce n'est pas une habituée des cortèges. "C'est la première fois que je manifeste, assure cette technicienne à la mairie d'Amboise de 15 ans. Aujourd'hui, j'en ai marre. Cela fait 15 ans que je touche quasiment le même salaire, à savoir un peu plus de 1.300 euros par mois. Je fais attention à tout, j'évite les sorties, mais à la fin du mois, c'est de plus en plus dur. Je fais tous les jours 30 kilomètres aller-retour pour aller travailler. Et avec le gasoil à 1,76 euro comme j'ai pu voir hier, comment voulez-vous que je m'en sorte ?"

Quelques-unes des banderoles qui ont été brandi pendant la manifestation. © Radio France - Adrien Bossard

Le point d'indice gelé depuis 2017 dans la fonction publique

Dans la fonction publique, cela fait cinq ans que le point d'indice est gelé . À côté des salaires du privé, ça fait tâche estime Koffi. Il travaille à la bibliothèque de Tours. "Dans la fonction publique, nous n'avons plus de médecin du travail. La rémunération est trop basse alors ils ne viennent pas. On n'a plus non plus d'ingénieur, ce n'est pas intéressant financièrement. Pour compenser les salaires, il n'y a pas grand-chose. Ce sont des primes principalement. Mais il faut savoir qu'elles ne sont pas comptabilisées dans le calcul des pensions de retraite. Ce que l'on veut, c'est une hausse des salaires à la place !"

Et si quelques secteurs, comme la santé, viennent récemment d'obtenir une petite revalorisation, ça ne change pas grand-chose selon Sophie, infirmière à l'hôpital de Loches depuis 1988. "Aujourd'hui, une infirmière qui débute commence avec 1.700 euros par mois. Ramené en net, ça fait à la louche 1.400 euros. Vous en connaissez beaucoup de gens qui acceptent, pour un petit plus du Smic, de travailler les week-ends, la nuit, les jours fériés, de ne pas avoir trois semaines de congés l'été, de changer de planning du jour au lendemain pour nécessité de service ? Moi, non. Après, il ne faut pas s'étonner que les collègues partent et se mettent en libéral."