Environ 1 500 manifestants sur le pont Santiago entre Hendaye et Irun contre le pass sanitaire

Pour le 8e samedi consécutif de mobilisation contre le pass sanitaire, environ 1 500 personnes se sont retrouvées sur le pont Santiago entre Hendaye et Irun ce samedi 4 septembre. Des militants français et espagnols qui se sont rejoints pour réclamer "leur liberté".

"Liberté, liberté !" Le slogan n'a pas changé pour le 8e samedi consécutif de mobilisation des anti pass sanitaire. Ils étaient environ 1 500 sur le pont Santiago entre Hendaye et Irun ce samedi 4 septembre, des militants français et espagnols qui se sont retrouvés en fin d'après-midi aux sons des chants et des applaudissements.

"On a voulu une coordination et une fraternité entre les peuples, explique Tom Dubois, porte-voix du collectif Resistons, organisateur de la manifestation, c'est toute une symbolique puisqu'avec cette crise sanitaire, les frontières ont été bouclées, avec des contrôles." Si le pass sanitaire n'est pas appliqué en Espagne, le jeune homme espère "que la vaccination sera un choix, que ce ne soit pas une contrainte." Au 31 août, sept Espagnols sur dix étaient complètement vaccinés contre le Covid, plus qu'en France.

Baisse de la mobilisation à Bayonne

Une autre manifestation anti pass sanitaire avait lieu au Pays basque ce samedi, à Bayonne. Les militants étaient moins nombreux que les week-ends précédents dans les rues de la ville, environ 500 selon le comptage de la police, un rassemblement qui s'est déroulé dans le calme.