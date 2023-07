Environ 100 personnes rassemblées à Tours, pour Nahel et pour protester contre les violences policières

Faible mobilisation à Tours ce samedi 8 juillet après-midi. Sous le soleil, 100 personnes se sont rassemblées place Jean Jaurès, pour protester contre les violences policières et réclamer justice pour la mort de Nahel, tué par un policier lors d'un contrôle , mardi 27 juin, à Nanterre, près de Paris. Il était aussi question de rendre hommage à Adama Traoré, mort en juillet 2016 dans une gendamerie du Val d'Oise.

Une manifestation très calme, face à l'hôtel de ville de Tours, sans déambulation, "on est pas assez pour marcher" reconnait un manifestant. "et puis vu le dispositif policier, ça sert à rien du tout" enchérit son jeune ami. Un dispositif "disproportionné" reconnaissent plusieurs manifestants. En effet, au moins 7 camions de CRS étaient disposés sur la rue Nationale, et des dizaines de policiers étaient postés en amont de la place Jean Jaurès.

"Ne pas oublier que tout part d'une bavure policière"

"Aujourd'hui, on ne parle déjà plus que des émeutes, des profils des émeutiers, etc." se désole Vincent, un tourangeau. "Il ne faut pas oublier que tout part d'une bavure policière" rappelle l'informaticien. Il brandit une pancarte avec inscrit : "abrogation de la loi Permis de tuer" et de l'autre côté, il appelle à une réforme de l'IGPN, la police des polices, avec un contrôle "d'indépendants".

A côté, Corentin tient à ajouter : "on parle des familles, du rôle des parents, des réseaux sociaux, etc. Alors qu'on ne propose toujours rien pour modifier la loi qui augmente les droits de la police lors des contrôles". Le jeune homme tourangeau espère "un signal politique fort", avec une "nouvelle loi pour éviter de contrôler toujours les mêmes personnes", plutôt que "simplement appeler au calme".

Au bout d'une heure, les manifestants se sont dispersés dans le calme, sans aucun débordement, la police rebroussant aussi chemin.