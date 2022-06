Environ 150 caravanes de gens du voyage bloquent une route départementale dans le Var

Depuis ce jeudi à la mi-journée, la circulation est impossible sur la RD554, entre Solliès-Pont et Solliès-Toucas, dans le Var. La faute à environ 150 caravanes de gens du voyage qui selon les services du département "neutralise la chaussée".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les gendarmes du Var conseillent de leur côté d'éviter le secteur "en passant par Signes pour récupérer l'ouest de Toulon ou Garéoult et Rocbaron pour rejoindre Cuers et l'A57." Autre recommandation, "pour les automobilistes circulant sur l'A57, privilégiez la sortie 10 pour vous rendre à Brignoles et Saint-Maximin par le col de la Bigue via la D43." Attention, ce jeudi soir la sortie 7 de l'A57 a été fermée.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Situation difficile et innaceptable"

Sur Facebook, tout au long de ce jeudi, le maire de Solliès-Pont a fait part de sa colère et partagé des photos sur les réseaux sociaux. Dès la mi-journée, André Garron s'est "positionné" à l'entrée du complexe sportif intercommunal "où a eu lieu une intrusion sauvage de caravanes des gens du voyage."

"Nous avons bloqué le convoi et fait appel à la police municipale et à la gendarmerie. Les services préfectoraux ont été informés. La route départementale 555 est bloquée. Situation difficile et inacceptable."

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix