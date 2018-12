Environ 150 gilets jaunes défilent dans les rues du Mans

Le Mans, France

Même pendant les fêtes de fin d'année, les gilets jaunes veulent se montrer. Environ 150 personnes se sont rassemblées au Mans, place de la République, à 14 heures. Les manifestants ont ensuite parcouru les rues du centre-ville, dans le calme, encadrés par la police. Le cortège s'est déplacé en musique. Les gilets jaunes réclament toujours plus de mesures sociales et économiques de la part du gouvernement et du président de la République.

Plus tôt dans la matinée, environ une cinquantaine de gilets jaunes se sont réunis au rond-point de l'Océane.