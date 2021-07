Environ 150 manifestants contre le futur parking Foch à Saint-Jean-de-Luz

"De la verdure, pas de voitures, stop parking Foch !" Les militants ont clamé leurs slogans pendant une grande partie du conseil municipal de Saint-Jean-de-Luz ce vendredi. Lors de cette réunion, les élus de la majorité ont désigné l'entreprise Indigo comme délégataire de service public. Elle devra construire, gérer et entretenir le futur parking Foch jusqu'en 2061. Les automobilistes pourront y trouver 427 places de stationnement sur 5 étages.

Pour Pierre, ce parking n'a pas de sens, à l'heure du dérèglement climatique. "Aujourd'hui, il y a deux logiques qui s'affrontent : le monde ancien, on bétonne, on construit et on fait de l'argent et le monde nouveau on va dire, où on se préoccupe de notre environnement parce que détruire la nature, c'est nous détruire nous même."

Les manifestants n'en sont pas à leur premier rassemblement contre le parking Foch © Radio France - Marcellin Robine

Il existe une autre voie selon Christine Robart, membre active du collectif Stop Parking Foch. "Je pense que la France et Saint-Jean-de-Luz a des possibilités de faire des parkings ailleurs qu'en centre-ville, de ramener toutes ces voitures en centre-ville, nous on est totalement contre à 20 mètres du port. Des parkings à l'entrée des villes, pas de soucis !"

Le choix du délégataire de service public ne décourage pas les manifestants qui comptent rapidement se rassembler de nouveau. Et porter l'affaire en justice si besoin.