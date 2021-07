Environ 150 motards en colère manifestent à Besançon

Environ 150 motards ont manifesté en cortège sur leurs engins ce mercredi 14 juillet à Besançon. Une manifestation pour dire non à deux projets: le contrôle technique obligatoire des motos et l'instauration de zones à faibles émissions où seraient interdits à terme les véhicules à moteur thermique.

Près de 150 motards venus de plusieurs départements de Franche-Comté et de Bourgogne ont manifesté cet après-midi du mercredi 14 juillet dans les rues de Besançon, à l'appel de la Fédération Française des Motards en Colère (FFMC). C'est la suite du mouvement de protestation entamé en avril 2021, mais le mauvais temps n'a pas favorisé la mobilisation, les motards étaient moins nombreux que lors d'une première manifestation dans la capitale comtoise, et surtout que dans le cortège qui avait rassemblé 2000 motards à Belfort le 24 avril.

Certains sont venus de Saône et Loire ou de Côte d'Or, même si le gros des troupes est issu des départements franc-comtois. Pas de slogans, mais des moteurs en surrégime, des vrombissements et des coups de klaxon, pour maintenir la pression sur le gouvernement alors que l'Europe pousse à la mise en place d'un contrôle technique obligatoire pour les motos, et que la loi climat prévoit de limiter la circulation des véhicules à moteur thermique dans certaines agglomérations.

Le contrôle technique des deux-roues n'améliorera pas la sécurité, selon la FFMC

Le contrôle technique pour les deux-roues, une mesure européenne, devrait être rendu obligatoire d'ici à 2026 selon le ministère des Transports. Une mesure qui passe mal chez les motards, qui y voient non pas un moyen de lutter contre les accidents et la pollution, mais une initiative des groupes privés spécialisés dans le contrôle technique pour accroitre leur chiffre d'affaire. "Face à la grogne, le gouvernement parle maintenant d'appliquer un contrôle uniquement visuel" explique Maxime Jeanningros, coordinateur de la FFMC dans le Doubs, "mais on se doute bien qu'une fois ce premier pas franchi, ils ajouteront un point, puis un deuxième, comme pour les voitures". Alors que selon la FFMC, seuls 0,3% des accidents de moto seraient dus à des défaillances techniques.

On est vus comme des gros râleurs, mais ca concerne tout le monde" - un manifestant

Autre projet qui fâche: les futures ZFE (Zones à Faible Emissions) prévues par loi loi climat actuellement examinée au Parlement. En l'état actuel des discussions, le dispositif prévoit l'interdiction de circuler pour les véhicules les plus polluants dans les agglomérations de plus de 150.000 habitants d'ici 2025, avec ensuite une montée en puissance progressive, jusqu'à l'interdiction à terme dans les ZFE de tout véhicule à moteur thermique. Marc, l'un des manifestants, déplore que les motards soient les seuls à se mobiliser contre ce projet. "On est vus comme des gros râleurs" dit-il, "mais ca concerne tout le monde, motards comme automobilistes comme professionnels, j'aimerais que tous les français sortent dans la rue et viennent dire leur mécontentement".