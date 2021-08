Environ 150 personnes mobilisées devant l'Agence Régionale de Santé à Besançon

Une dizaine de jours après la mobilisation du personnel hospitalier sur le parvis de l'hôpital de Besançon, les manifestants continuent de battre le pavé.

Ce jeudi 19 août 2021, près de 150 personnes se sont rassemblés devant l'Agence Régionale de Santé. Parmi les manifestants, des membres du personnel hospitaliers, des soignants et des syndicalistes. Ils répondaient à l'appel de plusieurs syndicats : FO 25, FSU, Solidaire 25 et CGT Santé.

Je fais un métier passion, et on me vole mon métier - Audrey, infirmière