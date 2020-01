Environ 200 manifestants contre la réforme des retraites au péage de Gerzat

Syndicats et gilets jaunes se sont retrouvés au péage de Gerzat pour lever les barrières, dimanche, durant une heure. Ils ont aussi tracté et fait une quête, auprès des automobilistes, pour soutenir financièrement le mouvement, qui dure depuis un mois.

Gerzat, France

CGT, FO, Solidaires, mais aussi des gilets jaunes ont pu, durant une heure, lever les barrières du péage de Gerzat, lieu désormais emblématique de la contestation sociale dans le Puy-de-Dôme. "C'est une manifestation déclarée, la préfète nous a accordé le droit de faire cette action", affirme Ghislain Dugourd, le secrétaire général de l’union CGT du Puy-de-Dôme.

Il y avait trois couches de contestation. D'abord, ceux qui donnaient de la voix, haut-parleur en main ("La retraite avant l'arthrite", "La réforme on en veut pas"...). Il y avait ensuite ceux qui distribuaient des tracts aux automobilistes, histoire de "continuer à informer les gens", selon les militants. Et puis, il y avait ceux qui quêtaient l'argent auprès des automobilistes, au travers de cagnottes de fortune. Une opération qui a plutôt bien marché, les automobilistes donnant autant des billets que des pièces, parfois même avec un mot d'encouragement. Selon un sondage Ifop paru dimanche, 44% des Français soutiennent le mouvement.

Evacuation dans le calme

Au bout d'une heure de manifestation, les gendarmes sont entrés en scène, pour évacuer les manifestants. Opération qui s'est passée dans le calme, et même en chanson. Les gendarmes possédant des gilets réfléchissants jaunes, ils ont été accueillis aux cris de "les gendarmes, avec nous !" de la part des manifestants.

D'autres opérations auront lieu dans la semaine, qui s'annonce décisive pour la suite du mouvement. Gouvernement et représentants syndicaux se retrouvent mardi 7 janvier pour une nouvelle tournée de discussions. Mais les syndicats ont déjà appelé à une nouvelle mobilisation, jeudi 9 janvier, signe qu'ils n'attendent pas grand-chose de la reprise des discussions. "Ce sera une semaine très chargée. Départementalement, on a décidé de faire des actions le 9, le 10, le 11 et peut-être au-delà s'il faut", affirme Ghislain Dugourd.