Environ 200 personnes dans la rue à Nancy pour soutenir Oumar Dembélé, un Malien menacé d'expulsion

Environ 200 personnes mobilisées ce mercredi 26 janvier devant la préfecture de Meurthe-et-Moselle pour réclamer la libération et la régularisation d'Oumar Dembélé, ce Malien de 20 ans, en situation irrégulière, arrivé en France il y a trois ans et sous le coup d'une expulsion vers le Mali, où il n'a plus ses parents. Il est actuellement en centre de rétention à Metz. Une mobilisation à l'appel du club d'athlétisme du Nancy Athlétisme Métropole où Oumar Dembélé est licencié, bénévole et animateur. Une pétition en ligne dépasse les 30 000 signatures.

Devant les grilles de la préfecture, des photos d'Oumar Dembélé, des pancartes "Oumar tu nous manques". Beaucoup de licenciés du Nancy Athlétisme Métropole, Apolline est venue avec sa mère Caroline : "Oumar, c'est mon prof, sa maman est morte, du coup il était tout seul en Afrique. J'ai envie qu'il reste en France". Une mère qui approuve : "il nous paraissait essentiel de venir le soutenir et ne pas dire juste qu'on veut qu'il reste en France. Il faut ajouter les actes aux pensées".

Si on ne laisse pas sa chance à un jeune comme ça, on ne la laisse à personne"

Une mobilisation qui dépasse le seul club d'athlétisme. Il y a des élus locaux, des militants associatifs. Il a fallu réagir vite après le placement en rétention d'Oumar Dembélé. Axelle Picard, la secrétaire générale du Nancy Athlétisme Métropole est tombée des nues en apprenant qu'il pourrait être expulsé rapidement vers le Mali : "il nous en avait un peu parlé mais comme il est extrêmement pudique, on pensait naïvement que c'était résolu. C'est complètement incompréhensible. Si on ne laisse pas sa chance à un jeune comme ça, on ne la laisse à personne".

Une délégation a été reçue en préfecture. Des actions auprès du consulat du Mali sont lancées pour tenter d'obtenir des papiers pour Oumar Dembélé. Le jeune homme reste en centre de rétention pour le moment.