Reims, France

"Il n'y a pas de planète B." C'est ce qui était écrit sur la pancarte de l'un des manifestants pour le climat ce samedi après-midi, à Reims. Environ 250 personnes ont participé à une marche citoyenne pour défendre la planète. Le cortège s'est rassemblé près de la fontaine de la solidarité, pour se diriger ensuite vers la sous-préfecture.

A Paris et dans d'autres grandes villes de France aussi une mobilisation avait lieu. Il y avait 18 500 personnes à Paris, selon la préfecture. Tous ces rassemblements répondent notamment à l'appel lancé par un particulier sur Facebook après la démission de Nicolas Hulot.

Dans le cortège à Reims, il y a notamment Fernanda, venue avec une amie. "C'est important qu'on se mobilise tous pour la planète parce qu'on sait qu'on est dans une période de grand changement climatique, et que beaucoup de personnes vont souffrir à cause de nos actes.", estime-telle.

L'appel à la manifestation a été lancé via un événement Facebook. © Radio France - Victorien Willaume

Il y a aussi Jean-Luc, qui participe pour la première fois à un rassemblement pour le climat. "Il est temps de réagir, et en France, et dans tous les pays du monde contre la destruction massive de cette planète, qui n'appartient pas qu'à une poignée de personnes. En fait elle appartient à toutes et à tous. ", assure-t-il.

A Reims, la manifestation a été organisée via Facebook par plusieurs personnes, et notamment Damien Mandini, sympathisant de Benoît Hamon : "Je pense que la démission de Nicolas Hulot a été un électrochoc pour beaucoup. On pensait que Nicolas Hulot aurait bougé les choses car il avait des convictions. Mais qu'est ce qu'il a dit le 28 août ? Je ne peux rien faire, pour le nucléaire, la biodiversité, et le reste. Les gens se dont donc dit, mince, si même Nicolas Hulot ne peut pas le faire, c'est qu'on ne peut pas tellement faire confiance aux politiques. Donc on voit que les citoyens se sont dit il faut qu'on prenne ça en main , il faut qu'on les interpelle de façon peut-être plus radicale pour faire bouger les choses.", explique-t-il.