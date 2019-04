Environ 250 personnes ont manifesté mardi soir à Limoges en soutien aux sans papier du squat de l'ancien CRDP

Limoges, France

Le collectif Chabatz d'Entrar a réuni environ 250 personnes ce mardi soir dans les rues de Limoges, pour soutenir les familles de sans-papier menacées d'expulsion du squat de l'ancien CRDP, où certains vivent depuis plus d'un an. Aujourd'hui, ils sont environ 70 dont une 20e d'enfants, les plus âgés étant scolarisés. Sur le papier, ils peuvent être expulsés du squat dès jeudi. Mais comme les travaux ne débuteront qu'à la fin mai sur le site de l'ancien Centre Régional de Documentation Pédagogique, où un centre de formations sanitaire et social doit voir le jour, la région Nouvelle-Aquitaine leur laisse un mois pour trouver une solution.

Ces petites filles sont venues apporter leur soutien aux familles menacées d’expulsion © Radio France - Jérôme Ostermann

Sinon, ces sans-papier seront à la rue. Notamment Abdoulaye, venu de Guinée-Conakry et qui habite au squat depuis 9 mois :"Tout ce qu'on avait entrepris en tant que sans-papier, parce qu'on ne voulait pas rester inactifs, nos bénévolats, nos parcours, c'est la vie de toutes les personnes du squat qui sera affectée par ça. Malgré notre précarité, il y a toujours des personnes, des Français qui nous soutiennent. Ça nous réconforte à plus d'un titre. Mais on voudrait que les autres sachent que nous sommes des humains. De ne pas avoir peur de nous".

Un certain nombre de collectivités ont l'air prêtes à suivre

Alain était aussi dans le cortège mardi soir. Il n'a pas peur d'eux. Ce Haut-Viennois en héberge d'ailleurs chez lui, au risque d'avoir des problèmes avec la justice :"Nous même on accueille des migrants par solidarité avec ce mouvement. On est hors la loi oui. Mais je pense qu'on rend service quand même à l'Etat en hébergeant des gens qui au moins ne traînent pas dans la rue et qui ont au moins un point de chute. L'idée de renvoyer des familles dans la rue me paraît absurde et scandaleux."

C'est pourquoi les membres du collectif Chabatz d'Entrar demandent à l’état d'agir. Stéphane Lajaumont, l'un des membres actifs :"La question de l'hébergement est une compétence de l'Etat. Ce que l'on attend très clairement, c'est que le préfet prenne des dispositions en faveur de la solidarité et de l'humanité et que le préfet apporte des réponses. En terme de régularisation, d'ouverture d'hébergements d'urgence avec financement d'Etat. Si il engage cette démarche là, un certain nombre de collectivités ont l'air prêtes à suivre."

Les sans papiers du squat de l'ancien CRDP ne cachaient par leurs inquiétudes au sein du cortège © Radio France - Jérôme Ostermann

La région, le département de la Haute-Vienne et la préfecture se sont d'ailleurs réunis mardi matin dans les locaux de Limoges Métropole, avec des responsables de Chabatz d'Entrar, à l'initiative de la communauté urbaine. Aucune solution ne s'est dégagée. Le "dossier est très complexe" admet le vice-président de l'agglo en charge de l'habitat Bruno Genest. Vu le contexte humain, "on ne peut pas traiter les choses de manière abrupte. Il faut qu'il y ai un accompagnement" selon l'élu pour qui l'Etat a la clé puisque selon lui, "des choses ne seront possibles en terme d'hébergement, que si il y a une possibilité de régularisation administrative." De leur côté, les militants de Chabatz d'Entrar préviennent. Ils ne laisseront personne à la rue. Même si il faut les héberger, ou alors ouvrir un nouveau squat.