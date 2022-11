Près de 300 motos défilent en Dordogne contre le contrôle technique des deux-roues

Près de 300 motards sont partis de la plaine de Lamoura pour aller manifester devant la préfecture et le palais de justice de Périgueux.

"Pompe à fric", "mensonges du CT moto", les slogans scotchés sur les pare-brise des grosses cylindrées rassemblées sur la plaine de Lamoura à Boulazac ne font pas dans la demi-mesure. Une semaine après une mobilisation régionale à Limoges qui avait rassemblé plus de 700 participants , les motards opposés à l'obligation du contrôle technique pour les deux-roues ont défilé ce samedi 26 novembre dans l'agglo de Périgueux.

Selon le décompte des organisateurs, plus de 285 motos se sont rassemblées sur la plaine de Lamoura à Boulazac, point de départ du rassemblement, avant de rallier en file indienne le rond-point du centre commercial Leclerc, puis le palais de justice et la préfecture en centre-ville. Dans toute la France, 103 rassemblements étaient prévus, d'après le décompte des autorités.

"Le problème c'est les nids-de-poule, pas le manque d'entretien"

Dans un arrêt du 31 octobre, le Conseil d'Etat a réinstauré le contrôle technique pour les deux-roues, une obligation européenne dont l'application était prévue début 2023 mais que le gouvernement avait annulée. "Le contrôle technique ? Mais ils feraient mieux de contrôler ceux qui font des rodéos ! C'est pas des motards, ça", s'énerve Jean, un motard de Corrèze : "Pour tous ceux qui sont là, le contrôle technique, c'est du vol".

"Qui est là-dessous ? Des écolos de merde !". Il montre sa moto, une Harley Davidson flambant neuve, "elle a trois ans". "Ils feraient mieux de refaire les routes, on a plus de problèmes d'accidents avec les nids-de-poule et les crevasses que le mauvais entretien", assure Bruno, un motard de Sarlat. A leur arrivée à la préfecture, une délégation de motards a été reçue par le directeur de cabinet du préfet.