Environ 300 personnes pour la première marche des fiertés à Valence

Environ 300 personnes ont défilé en musique dans les rues de Valence (Drôme) ce samedi après-midi pour la première marche des fiertés organisée ici par l'association Valence Diversité et le mouvement LGBT.

Le mouvement LGBT a transformé les rues du centre-ville Valence en boîte de nuit en plein air ce samedi après-midi. Environ 300 personnes ont défilé, dansé, chanté dans les rues au son de Beyoncé, Britney Spears, Lady Gaga, Bilal Hassani. "On va faire plusieurs arrêts dans la Ville et réveiller Valence" confiait avant le départ Théo Brozille, le président de l'association Valence Diversité, co-organisateur de cette marche des fiertés.

"Dire qu'on a le droit d'exister, c'est important"

Pour les personnes lesbiennes, gays, bi, transgenres, cette première marche des fiertés est un signe fort, un moment pour oser s'afficher alors que beaucoup se font discrets dans le quotidien, n'osent pas, par exemple, se tenir la main dans la rue.

"On avait même un peu peur avant de venir, on se demandait comment ça allait se passer" raconte Léa, 26 ans, venue avec sa compagne. "C'est la première marche. Est-ce que du monde va oser venir ? L'homophobie est très présente. Rien qu'en venant tout à l'heure, on a eu une réflexion. Une dame nous a dit sur le ton du reproche : "eh bien..ça a bien changé Valence". Mais pourvoir dire qu'on a le droit d'exister, c'est important".

Première marche des fiertés organisée par le mouvement LGBT à Valence dans la Drôme. Environ 300 personnes ont défilé dans les rues de la ville. © Radio France - Nathalie Rodrigues

Sont présents aussi dans le cortège des parents d'enfants gays qui veulent faire évoluer les mentalités. Françoise est bénévole à l'association Contact, qu'elle a découverte quand sa fille a fait son coming out : "c'est important que la diversité des genres et des orientations puissent être totalement admises. Comme dit cette pancarte, "Relax, c'est juste une question d'amour""

Revendication sur la PMA

Cette marche des fiertés est aussi l'occasion de demander des droits. "Ce qui est ressorti dans les discussions dans le forum association ce samedi matin c'est : "vous avez eu le mariage pour tous, qu'est-ce que vous demandez de plus?". Mais en fait on est des citoyens comme les autres, donc on demande les mêmes droits" souligne Carine venue défiler avec son épouse Virginie.

Parmi les droits revendiqués, l'ouverture aux couples de femmes de la Procréation Médicalement Assistée en France pour qu'elles puissent avoir des enfants sans devoir aller à l'étranger.

Les passants qui croisent le défilé festif le regardent pour la plupart avec un sourire, à l'image de Renée : "il y a plein de manifestations alors pourquoi pas celle-là! Ils ont le droit de s'affirmer!".