Environ 300 personnes rassemblées près de Nantes pour dire non à Amazon

Quelques entreprises, des champs de plusieurs dizaines d'hectares, des bosquets, des arbres et au milieu, des fourgons des forces de l'ordre et environ 300 manifestants. La scène se déroule à Montbert, au sud de Nantes. C'est dans cette commune de 3 200 habitants qu'Amazon a pour projet d'implanter une plateforme de livraison de colis. Un projet que sont venus dénoncer les habitants de la célèbre Zone à défendre (ZAD) de Notre-Dame-des-Landes, des syndicats et des associations de défense de l'environnement, mardi 17 novembre.

Le géant américain du commerce en ligne prévoit de créer un immense entrepôt, sur trois niveaux, pour un total de 185 000 mètres carrés. Il pourrait voir le jour "en 2022-2023" d'après le maire de Montbert, Jean-Jacques Mirallié. Ce dernier, ainsi que la communauté de communes voient d'un bon œil l'arrivée d'Amazon, espérant la création d'un millier d'emplois.

L'avis est évidemment tout autre du côté des opposants. Ils y voient au contraire toute une série de destructions, sociétales et environnementales. "Le monde d'Amazon est un monde absolument désastreux, c'est un monde qui va engendrer encore plus d'impact climatique nocif, dénonce Benoît, un habitant de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. On ne peut plus faire comme si on n'était pas conscient qu'on est dans un monde qui s'effondre et on doit, chacun à côté de chez nous, protéger les espaces vivants, fertiles, les terres agricoles et les forêts."

Impact écologique, travail précaire, impôts...

Ce projet pose aussi de nombreux problèmes du côté de l'emploi d'après les opposants pour qui Amazon ne va pas créer d'emplois mais au contraire en supprimer en détruisant notamment les petits commerces.

De plus, les postes proposés par le géant américain sont tout sauf épanouissants, déplore Yves Le Lann, du syndicat Solidaires : "Ce sont des emplois précaires, des espèces de robots humains qui seront remplacés par des robots purement mécaniques dans pas longtemps donc c'est vraiment se moquer du monde en disant que c'est de la création d'emplois." Il dénonce également le fait qu'Amazon ne paye pas la totalité de ses impôts à la France.

Si on ne se bat pas contre, c'est gagné d'avance pour eux ! Regardez la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ça a marché !

Certains sont aussi venus pour dénoncer la politique du gouvernement en règle générale et l'attitude des grandes entreprises. C'est le cas de Christine, qui a fait 40 minutes de route pour manifester pour la première fois de sa vie. "Avec tout ce qui arrive en France à l'heure actuelle, si on n'est pas capables de se lever et de défendre nos droits, on a du souci à se faire, souligne-t-elle. Amazon fait partie de ceux qui veulent diriger notre monde et écrase les petits commerçants."

Il faut donc se mobiliser d'après une autre Christine. Et cette Nantaise y croit : "Si on ne se bat pas contre, c'est gagné d'avance pour eux ! Regardez la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ça a marché !" Pour l'instant, il n'y a pas d'occupation de terrain mais seulement un deuxième rassemblement, prévu le samedi 28 novembre, au lendemain du Black Friday.