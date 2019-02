Environ 300 personnes, syndicalistes et gilets jaunes, défilent à Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan, France

Défilé sous la pluie ce mardi matin dans les Landes. Environ 300 personnes ont marché dans les rues de Mont-de-Marsan à l'appel de la CGT, Force Ouvrière et l'Unsa. Les manifestants sont partis de la place Saint-Roch, direction la préfecture, avant de revenir en centre-ville. Un défilé dans le calme et dans le cortège montois, il y avait aussi des gilets jaunes.

Isabelle est une gilet jaune de la première heure : "Il faut rassembler les forces. Effectivement, au début le mot d'ordre c'était pas de syndicats parce qu'on avait peur, pas confiance. Mais on se rend compte aussi que les syndiqués, pas les syndicats, _les syndiqués sont des gilets jaunes dans l'âme_."

Dans les Landes aussi, plusieurs dizaines de gilets jaunes ont participé à la manifestation organisée par les syndicats © Radio France - Valérie Mosnier

Isabelle est venue avec son amie, Ascension. Pour cette dernière, manifester à côté de syndicats, alors que le mouvement se voulait apolitique et syndical ? "On reste toujours apolitique. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas faire un mouvement à côté de la CGT ou d'autres syndicats. Si on est là pour la même chose, ça ne me dérange pas" explique Ascension. Elle aussi gilet jaune, tient à montrer que "les gilets peuvent être derrière et avec tout le monde".

Au final, on veut tous la même chose : c'est vivre mieux - Isabelle, gilet jaune

Il y a un rassemblement, une convergence reconnaît Isabelle, même si _"toutes les revendications ne sont pas les même_s, il faut savoir se rassembler pour une cause commune : le mieux vivre et la justice fiscale notamment. Si on va plus en profondeur, on ne va pas être d'accord sur tout, nous on revendique essentiellement le référendum d'initiative citoyenne, qui n'est pas forcément la chose primordiale demandée par les syndicats. Mais au final, on veut tous la même chose : c'est vivre mieux".