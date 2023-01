Environ 4 000 visiteurs à la station de ski Alti Aigoual ce samedi dans le Gard

Après un an sans ouverture, la station de ski Alti Aigoual a ouvert ses portes ce samedi 21 janvier et il y avait du monde. Près de 4 000 personnes et les professionnels ont vendu environ 1 000 forfaits. Denis Boissière porte parole de la station s'attendait à ces chiffres de fréquentation, "C'était une belle journée, avec de la bonne neige, on attendait ça depuis longtemps**"**. Que ce soit pour faire de la luge, du ski alpin ou du ski de fond, le parking de la station était plein à craquer. Les gérants espèrent pouvoir ouvrir jusqu'en mars prochain.

Pour ne pas ouvrir à perte, la station de l'Alti Aigoual est seulement ouverte les mercredis, les week-ends et durant les vacances scolaires.