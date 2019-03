Environ 400 gilets jaunes ont manifesté ce samedi à Valence

Les conditions des salariés et des résidents des Ehpad étaient le thème de l'acte 19 des gilets jaunes à Valence. Ils se sont arrêtés à l'Ehpad Les Cèdres avenue Victor Hugo pour donner des œufs de Pâques aux salariés et aux retraités.

Les gilets jaunes ont offert des oeufs de Pâques aux résidents et salariés de l'Ehpad Les Cèdres à Valence

Valence, France

Environ 400 manifestants ont marché à Valence ce samedi pour l'acte 19 des gilets jaunes. Le cortège est parti du rond-point de Valence Sud vers 14 heures et s'est arrêté une heure plus tard à l'Ehpad Les Cèdres avenue Victor Hugo.

Les manifestants se sont arrêtés à l'Ehpad Les Cèdres avenue Victor Hugo © Radio France - Diane Sprimont

Cet acte 19 avait pour thème les conditions des salariés et des résidents de ces établissements. Les manifestants ont offert des œufs de Pâques aux salariés et aux résidents de l'établissement situé avenue Victor Hugo. Isabelle est une des organisatrices, "on veut dénoncer le fait que _les familles de résidents paient très cher alors que les salariés ont un quart d'heure pour laver une personne âgée_, c'est une atteinte à la dignité."

Les manifestants ont rédigé un courrier à l'attention de la préfecture pour faire valoir ces revendications.