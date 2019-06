Environ 400 motards en colère ont manifesté à Belfort

Environ 400 motards en colère ont manifesté ce samedi après-midi dans les rues de Belfort. Dans un calme "bruyant", ils ont notamment exprimé leur refus des 80 kms à l'heure et du contrôle technique.

Belfort, France

Oui au retour à 90 kms à l'heure. Non au contrôle technique, et aux zones à circulation restreinte. Ce sont les principaux slogans des motards en colère qui ont manifesté ce samedi après-midi dans les rues de Belfort. Ils étaient environ 400, venus du nord Franche-Comté et même du Haut-Rhin.

Ils ont défilé, dans le bruit de leur moteur, devant la gare, place Corbis, jusqu'à Valdoie, pour finir devant la Préfecture. Le tout en pleine braderie de la Cité du Lion, mais tout s'est bien passé.