Environ 400 personnes à Nancy contre les violences sexuelles et sexistes à l'appel de Nous Toutes 54

Un peu plus de 400 personnes dans les rues de Nancy ce samedi après-midi à l'appel de l'association Nous Toutes 54, contre les violences faites aux femmes. Une marche qui a pu se tenir en centre-ville après la suspension par le tribunal administratif de l'arrêté préfectoral interdisant tout manifestation jusqu'au 2 janvier et la fin des marchés de Saint-Nicolas. Défilé à travers le centre-ville via la place Charles III ou la rue Saint-Jean par exemple. L'objectif : dénoncer notamment les féminicides, 104 en France depuis le début de l'année selon Nous Toutes.

Maud est venue avec ses deux fils, de six et huit ans. Un envie de transmettre son combat, mais elle avoue que la semaine marquée par les accusations contre Nicolas Hulot a été compliquée :

"Sa réaction a été pitoyable. J'ai entendu les femmes victimes mais ce que les médias mettent en image, c'est le pauvre Nicolas Hulot, pauvre petite victime. Ca m'a donné envie de vomir."

Une pointe de découragement chez Maud. Pas chez Julie. Pour elle , le combat féministe avance, trop lentement, mais il avance notamment dans la sphère privée :

"Un mec qui va couper la parole systématiquement à sa nana, qui va la rabaisser en public, toutes ces choses, on les passait peut-être à la trappe, on ne regardait pas. Les gens ont aujourd'hui ce regard plus attentif."

Brassard violet autour du bras, Nathalie réclame plus de moyens et de prévention face aux violences sexuelles et sexistes. 2022 doit être un tournant pour elle :

"On est là aussi pour imposer ce sujet à la présidentielle. Ce n'est pas possible à l'heure actuelle avec la prise de conscience dans la société que les candidats et candidates à la présidentielle fassent l'impasse sur ce sujet."

