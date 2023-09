Environ 470 manifestants ont défilé dans les rues de Besançon contre les violences policières

Environ 470 manifestants ont battu le pavé à Besançon, ce samedi, pour protester contre les violences policières et le racisme systémique. Sur le parking du quartier Battant, ils ont répondu à l'appel de plusieurs syndicats et organisations de gauche. Cette manifestation fait suite à la mort de Naël, le 27 juin dernier à Paris, assassiné par un policier. Toutes les personnes présentent souhaitent une police moins répressive et certaines demandes l'arrêt de l'usage des armes comme par exemple les LBD.

ⓘ Publicité

"Les LBD sont des armes dangereuses qui mutilent les manifestants et dans certains cas qui tuent. J'aimerais que la police arrête de s'en servir", avoue, Laurent Thines, neurochirurgien au CHU de Besançon. "Nous avons eu, au CHU de Besançon, un street médic qui a reçus un coup de LBD dans son casque et qui a tout de même eu une commotion cérébrale, imaginez s'il n'avait pas eu son casque...", déclare-t-il.

Certains manifestants ont demandé l'arrêt de l'usage des LBD. © Radio France - Dylan Jaffrelot

Beaucoup des manifestants ne sont pas anti-policiers, mais aimerait qu'elle soit moins répressive et plus porche du peuple. "Je n'ai rien contre la police, mais j'aimerais qu'elle ait plus de respect pour le peuple et les gens qui manifestent", affirme Nicole, une manifestante. D'autres trouvent que les policiers sont de plus en plus violents et qu'il n'y a pas assez de sanctions lors de bavures.

La manifestation s'est déroulée dans le calme sans débordement.