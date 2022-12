Environ 500 armes abandonnées à l’Etat dans les Ardennes

Depuis le 25 novembre et jusqu’à ce vendredi 2 décembre, il est possible de venir déposer un fusil , une arme de poing, une arme blanche ou même des munitions non déclarées dans un point de collecte. Il en existe au commissariat de Châlons-en-Champagne, à la brigade de gendarmerie de Ville-en-Tardenois, à la compagnie de gendarmerie de Vouziers et au commissariat de Charleville-Mézières.

Le ministère de l’Intérieur estime que 2 millions d'armes sont détenues illégalement en France, essentiellement parce qu’elles proviennent d’un héritage.

Comment ça se déroule ?

C’est le cas de Ginette, de Fépin, venue au commissariat de Charleville-Mézières avec sept fusils de chasse hérités de son père voilà 10 ans dans le coffre : "J’ai pleuré pendant deux jours parce que ce sont les armes de mon père, mais s’il y a un souci, qu’on est cambriolé et qu’il y a un problème avec les fusils… on sera plus tranquilles".

Ginette se présente au portique d’entrée du personnel. "L’idée est de ne pas rentrer dans le hall ou les bâtiments de police avec une arme à feu", précise le commandant Jean-François Gruselle, directeur départemental de la sécurité publique des Ardennes.

Dans une pièce, trois policiers accueillent Ginette qui présente une pièce d’identité. Les armes sont déchargées, neutralisées et démontées afin de repérer le numéro de série et la marque. Elles rejoignent ensuite une armoire où elles sont entreposées et seront ensuite détruites.

Et après ?

En cas de doute sur l’utilisation possible d’une arme pour un crime, elle peuvent être envoyée en laboratoire pour les besoins de l’enquête. "Nous soumettrons les pièces historiques au musée de l’Ardenne et au musée Guerre et Paix pour voir si elle présente un intérêt particulier et si nous pouvons leur céder", ajoute le commandant Gruselle.

Les armes sont déchargées, neutralisées, démontées et détruites. © Radio France - Alexandre Blanc

Les propriétaires des armes détenues illégalement et abandonnées dans le cadre de cette opération échappent aux poursuites. Ils ont aussi possibilité de conserver leurs armes en les déclarant "mais les règles de conservation des armes à domicile sont très contraignantes, avec notamment la nécessité de les conserver dans un coffre", précise Christian Vedelago, secrétaire général de la préfecture.

Parallèlement à l’opération d’abandon d’armes, des agents de la préfecture des Ardennes assurent une permanence physique sur les points de collecte pour accompagner les propriétaires dans l’enregistrement de leurs armes. La démarche, désormais entièrement dématérialisée sur internet, deviendra obligatoire en juillet 2023.