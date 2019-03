Environ 500 personnes à la marche blanche pour rendre hommage à Bakay Fofana

Valence, France

500 personnes ont marché en mémoire de Bakay Fofana ce samedi après-midi à Valence dans le quartier de Fontbarlettes. Cet homme de 29 ans est décédé il y a une semaine à l'hôpital de Valence. Il a reçu plusieurs balles dans les jambes, son artère fémorale a été touchée et il a succombé à ses blessures.

Depuis la grande mosquée de Valence, le cortège a marché dans le silence jusqu'au lieu du drame. Rachid, un habitant de Fontbarlettes, a pris la parole, "il avait tout le temps, tout le temps le sourire. Une personne qui est aimée, elle est suivie", dit-il en faisant référence à la foule réunie dans ce moment douloureux.

Incompréhension et colère

L'enquête judiciaire est toujours en cours, le corps n'a donc pas encore été rendu à la famille, "c'est très dur, la famille ne peut toujours pas faire le deuil ", regrette Rachid. Pour beaucoup de participants à la marche, ce meurtre n'a rien à voir avec un règlement de comptes dans une affaire de drogue, "c'est une affaire entre amis rien à voir avec la drogue", insistent-ils.

L'enquête n'a pas encore révélé qui était l'auteur des coups de feu. Les habitants de Fontbarlettes sont pourtant nombreux à avoir le même suspect en tête, "pour l'instant la personne ne s'est pas rendue et les policiers ne semblent pas l'avoir trouvée, on verra", regrette une des organisatrices de la marche.

On a besoin des policiers

La tante du défunt se dit très en colère, "je ne me sens pas en sécurité ici à Valence. On a besoin des policiers et on ne voit personne. Je ne comprends et ça m'a fait mal que le maire ne vienne pas nous voir, on se sent un petit peu délaissés."

La marche s'est conclue par un repas proposé par la famille à la maison des syndicats.