Environ 500 personnes rassemblées contre l'antisémitisme à Orléans

500 personnes se sont réunies place de la République à Orléans ce mardi soir pour dire "ça suffit" face à l'antisémitisme. Comme au niveau national, c'est le PS du Loiret qui en est à l’initiative, et a invité plusieurs partis politiques. Associations et citoyens étaient également présents.

Orléans, France

"Ça suffit, ça suffit", scandent en chœur les centaines d'Orléanais présents sur la place de la République ce mardi 19 février. Tous se sont mobilisés pour protester contre la recrudescence des actes antisémites en France, qui ont bondi de 74% en 2018 selon les derniers chiffres du Ministère de l'Intérieur.

Environ 500 personnes mobilisées

"Les gens ont moins peur de dire ouvertement qu'ils sont antisémites et c'est pas normal", s'inquiète cette mère de famille. A côté, son mari acquiesce. "Cela pose la question du vivre ensemble dans notre société. Qu'est-ce qu'on peut tolérer, qu'est-ce qu'on ne peut pas. Il faut que collectivement on dise qu'on refuse de revenir en arrière. Il faut retenir les leçons du passé."

En fin de rassemblement, les Orléanais présents ont applaudi en scandant "ça suffit". © Radio France - Marie Roussel

En tout, près de 500 personnes ont répondu à l'appel de l'organisateur et secrétaire de la section PS à Orléans, Baptiste Chapuis. Le PCF, la France Insoumise, le PS, le Modem, LAREM et les Républicains étaient présents. "Lors du rassemblement en soutien à Mireille Knoll l'an dernier, on était 150. Là, le fait qu'on soit 500 aujourd'hui, c'est un vrai message de prise de conscience pour rappeler que les actes antisémites ne sont pas acceptables dans notre République", fait savoir Baptiste Chapuis.

C'est l'affaire de chacun de ne rien laisser passer" - Hélène Mouchard-Zay

Hélène Mouchard-Zay, fille de l'ancien ministre Jean Zay et présidente du Cercil-Musée mémorial des enfants du Vel d'Hiv espère que "cela correspond à un profond mouvement dans le pays de prise de conscience. Qu'en effet, c'est grave, très grave ce qu'il se passe. C'est l'affaire de chacun de ne rien laisser passer."