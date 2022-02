Environ 70% des logements de Périgueux et Bergerac peuvent s'abonner à la fibre optique

En Dordogne, c'est l'opérateur Orange qui est chargé d'installer la fibre sur la ville de Bergerac et celle de Périgueux ainsi que douze communes de l'agglo. Sur un total de presque 71.000 logements, environ 50.000 sont désormais reliés et les particuliers n'ont plus qu'à choisir un opérateur.

La plupart des logements de la ville de Bergerac, et de la ville de Périgueux, devraient avoir la fibre optique disponible d'ici la fin de l'année 2022. L'opérateur Orange, chargé de déployer la fibre sur Bergerac et treize communes de l'ancienne agglo de Périgueux (CAP) a fait le bilan de ses travaux d'installation du réseau fibre, lancés en 2016.

Cinq ans plus tard, 15.000 des 20.900 logements à raccorder à Bergerac sont éligibles à la fibre. Ce qui veut dire que les particuliers n'ont plus qu'à choisir un opérateur et prendre un abonnement pour avoir internet à très haut débit chez eux. C'est le cas aussi de 34.650 logements sur 50.000 à Périgueux, Antonne-et-Trigonant, Champcevinel, Chancelade, La Chapelle-Gonaguet, Château L'Eveque, Coulounieix Chamiers, Coursac, Escoire, Marsac-sur-l'Isle, Sanilhac, Périgueux, Razac-sur-l'Isle, Trélissac.

Plus de 50.000 logements raccordés à Périgueux et Bergerac

En tout, ça veut dire que 50.000 logements ont été raccordés par l'opérateur privé sur les deux zones. C'est le double de Périgord Numérique, le syndicat public chargé d'installer la fibre sur tout le reste du territoire de la Dordogne, et qui n'aura raccordé que 35.000 logements d'ici le mois d'avril. "D'ici la fin 2022, on aura raccordé 75.000 logements", assure cependant Jean-Philippe Santonie, son directeur.

Une vue d'ensemble des raccordements sur la ville de Bergerac sur le site de l'Arcep - Carte ARCEP FTTH

Il insiste aussi sur le fait que Périgord Numérique intervient dans les zones rurales alors qu'Orange se concentre sur des villes très concentrées. Orange a comme objectif de raccorder les 6.000 logements qui restent à Bergerac et les 15.000 qui restent à Périgueux et alentours d'ici 2025, comme l'a demandé le gouvernement. Mais une grosse partie devrait être terminée avant la fin de l'année 2022.

Les périphéries de Périgueux et Bergerac plus longues à raccorder

Les logements qui ne sont pas encore raccordés sont surtout situés en périphérie des centre-ville, comme le quartier du Toulon à Périgueux ou celui de l'Alba et de Clairat à Bergerac, voire les hameaux excentrés comme le Portail rouge au nord de Bergerac. "Il y a aussi des endroits où on ne peut pas faire passer la fibre sur les poteaux électriques ou téléphoniques, et où il faut installer de nouveaux poteaux et ça prend du temps", explique Stéphane Phelippeau, le directeur des relations avec les collectivités pour la Dordogne chez Orange.

En centre-ville, certains immeubles ne sont toujours pas raccordés. C'est parce qu'Orange n'a pas réussi à prendre contact avec les syndics de copropriété, ou alors parce que les propriétaires refusent qu'un poteau soit installé devant chez eux ou qu'une installation soit fixée sur leur façade. Les bâtiments de France sont aussi un obstacle qui peut rallonger les délais, selon l'opérateur. Pour savoir si votre logement est éligible à la fibre, vous pouvez voir les zones raccordées sur la carte interactive de l'Arcep, l'autorité de régulation des communications électroniques.