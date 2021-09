Environ 700 anti-pass sanitaires manifestent au CHU de Besançon en soutien aux hospitaliers non-vaccinés

Les manifestants ont fait une chaîne humaine en soutien aux personnels hospitaliers non-vaccinés et susceptibles d'être suspendus dès le 15 septembre.

A l'appel des syndicats (FO, CGT, Solidaire), environ 700 anti-pass sanitaires ont manifesté sur le parvis du CHU de Besançon, mercredi 15 septembre, en début d'après-midi. Ils dénoncent l'obligation vaccinale des personnels hospitaliers. Depuis ce mercredi, les non-vaccinés risquent d'être suspendus, sans salaire.

"Environ 5% des hospitaliers risquent d'être suspendus", affirme Ludivine Vinel, aide-soignante au CHU Jean Minjoz et secrétaire du syndicat Force Ouvrière. Des suspensions qui, selon elle, risquent d'entraîner un manque de personnel et à terme, des fermetures de lits. "Moins de dix agents se sont à ce jour déclarés officiellement réfractaires à la vaccination contre la Covid-19", déclare la direction du CHU dans un communiqué publié mercredi 15 septembre.

On ignore pour le moment le nombre de salariés suspendus. Ils avaient jusqu'à mercredi 15 au matin pour envoyer leurs certificats vaccinaux, ce qu'à fait 90% pour personnel, selon la direction. "On ne sait pas combien sont suspendus, mais entre huit et dix ont été convoqués par la direction", soutien Ludivine Vinel.

Lors de la manifestation, les anti-pass ont formé une chaîne humaine en soutien aux soignants qui risquent d'être suspendus. Jan Szoblik, infirmier en pédo-psychiatrie et délégué CGT au centre hospitalier spécialisé de Novillars est catégorique : "des centaines d'hospitaliers risquent d'être suspendus et ça va entraîner une dégradation des soins".

Manifestation anti-pass sanitaires devant le CHU Jean Minjoz de Besançon, mercredi 15 septembre 2021. © Radio France - Rachel Saadoddine

Selon le délégué CGT, "des collègues en arrêt de travail ont été suspendus et ils se retrouvent sans salaire", évoquant l'exemple d'une infirmière, en arrêt de travail à cause d'un bras cassé, donc en incapacité de se rendre au travail et malgré tout suspendue car n'ayant pas de pass sanitaire.