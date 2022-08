Grenoble : 80 personnes réunies pour la fête nationale ukrainienne, entre solidarité et tristesse

Sur le parvis de l'église, place Félix Poulat à Grenoble, plus de 80 personnes sont rassemblées, ce 24 août, avec des drapeaux ukrainiens, habillés pour certains en jaune et bleu. En ce jour de fête nationale, ils fêtent l'indépendance de l'Ukraine vis-à-vis de l'URSS, en 1991. Un moment symbolique important, d'autant que ça fait six mois, jour pour jour, que le pays est en guerre avec la Russie.

Une grande majorité d'Ukrainiens

La plupart des personnes rassemblées sont des Ukrainiens, installés depuis longtemps ou réfugiés depuis la guerre. L'ambiance au début du rassemblement est plutôt calme, les Ukrainiens écoutent leurs compatriotes via le téléphone que la présidente de l'association Mriya Ukraine tient devant le micro. "On a beaucoup d'Ukrainiens qui sont dans les villes frontalières, qui sont dans des territoires occupés, explique Viktoriia Michniewicz. Ils sont dans l'attente car on nous a dit qu'aujourd'hui les Russes pourraient faire une provocation contre l'Ukraine. On suit ce qui se passe à Zaporijia, avec sa centrale nucléaire. On croise les doigts en espérant que les Russes soient assez intelligents pour ne pas rentrer dans une guerre nucléaire."

Se réunir et se reconnaître

Mais malgré tout, les sourires sont là, sur les visages des réfugiés. "C'est un peu ce sentiment double : être ici, ça nous réunit, ça nous redonne de la joie. Mais, d'un autre côté, ça ne baisse pas notre inquiétude, nuance-t-elle. Je suis très contente qu'il y ait autant de monde, pour se faire connaître. Les Ukrainiens voient qu'ils ne sont pas seuls."

"Tous ensemble, on peut faire des miracles", une Ukrainienne

Au cœur du rassemblement, une Ukrainienne chante à pleins poumons. "Dans cette chanson, les paroles ça dit que notre Ukraine est triste aujourd'hui. Qu'est ce qu'on peut faire ? On peut l'aider et tous ensemble, on peut faire des miracles. Et il chante vraiment avec l'enthousiasme, avec ce sentiment de la gloire. Ca aide beaucoup."

De la musique et des dessins

L'art permet d'extérioriser, souligne Viktoriia Michniewicz : "Les gens cherchent à retirer ce malheur de l'intérieur. Il y a ici beaucoup de gens qui font des dessins, parce que ça laisse sortir un peu de ce sentiment noir qu'ils gardent à l'intérieur, de cette angoisse, l'impossibilité de dormir la nuit."

Une Ukrainienne présente au rassemblement pour la fête nationale ukrainienne. © Radio France - Camille Granjard

Plus tard pendant le rassemblement, George, secrétaire adjoint de Mriya Ukraine, passe la Marseillaise : "On remercie nos amis français qui nous soutiennent très fort. Merci beaucoup. Vive la France. Gloire à l'Ukraine."